محافظ مطروح يتفقد منافذ ومحالّ وسلاسل التجارية بمبادرة تخفيض الأسعار

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، عددا من المنافذ والمحالّ والسلاسل التجارية ومجمعات دلتا ماركت، المشاركة بمبادرة تخفيض الأسعار بنطاق مدينة مرسى مطروح بنسب تخفيض تتراوح من ١٥ إلى ٤٠%، تحت إشراف مديرية التموين بمطروح وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات بحضور المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح.

وأكد اللواء خالد شعيب أهمية الاستمرارية وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية بالمبادرة مع تشجيع أصحاب المحلات المشاركين للتكاتف مع جهود الدولة.

واطمئن محافظ مطروح خلال جولته، على توافر كافة السلع الأساسية والالتزام بنسب التخفيض وعدم المغالاة، وحاور عددا من المواطنين للتعرف عن رضاهم بشأن الأسعار المخفضة المعلن عنها ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق.

تكثيف حملات المرور والمتابعة المستمرة على الأسواق

ووجه محافظ مطروح بضرورة كتابة الأسعار على كافة السلع وبشكل أوضح للجمهور، مع تكثيف حملات المرور والمتابعة المستمرة على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وتوافر الكميات وتفعيل المبادرة وعدم المغالاة تيسيرا على المواطنين.

السلع الأساسية بأسعار مخفضة

وأشار محافظ مطروح إلى أن المنافذ والمحال المشاركة المبادرة تضم عدد من محلات بيع الخضار والفاكهة والدواجن وتشهد اقبالا كبيرا من المواطنين لشراء كافة احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

يأتى ذلك استمرارا لجولات محافظ مطروح الميدانية على الأسواق ومنافذ ومحال السلع الغذائية لمتابعة مبادرة خفض الاسعار والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار

محافظ مطروح يتابع مبادرة خفض الاسعار