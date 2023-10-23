لبنان: لا نريد الحرب مع إسرائيل لكن التهديدات الصهيونية "مستمرة"

قال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، الاثنين، إن الحكومة اللبنانية لا تريد الحرب مع إسرائيل.

وحسب وكالة الإعلام الروسية ريا نوفوستي، أضاف مكاري أن مثل هذه "التهديدات" من إسرائيل أصبحت "حدثًا مستمرًا".

تابع مكاري: "لم تمتنع إسرائيل أبدا عن إطلاق التهديدات، وفي كل أسبوع تقريبا يهدد مسئول سياسي أو عسكري إسرائيلي لبنان ويعد بإعادة البلاد إلى العصر الحجري وما إلى ذلك. لقد أصبحت تهديدات نتنياهو حدثا مستمرا بالنسبة لإسرائيل".

في حين أن تركيز القصف الإسرائيلي المكثف كان على قطاع غزة، حيث كانت هناك زيادة في الآونة الأخيرة في تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مما يثير مخاوف بشأن احتمال حدوث حرب أوسع.

سوريا ولبنان يؤكدان ضرورة وقف العدوان

مساء الاثنين، أكدت سوريا ولبنان، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني بشكل فوري، ووضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال.

وشددتا على مواصلة التشاور وتنسيق المواقف حيال التصعيد الحاصل في المنطقة، والتعاون لضمان عودة المهجرين السوريين من لبنان إلى وطنهم، ووجوب تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسئولياتهم لتحقيق هذا الهدف.

وقالت وزارتا الخارجية والمغتربين في البلدين، خلال بيان مشترك اليوم، أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء "سان": "برغبة لبنانية صادقة بزيارة سوريا للتشاور وتنسيق المواقف إزاء التحديات المشتركة التي يواجهها البلدان الشقيقان والتصعيد الحاصل في المنطقة، وفي ضوء الترحيب السوري، قام وزير الخارجية والمغتربين اللبناني د. عبدالله بوحبيب على رأس وفد، ضم مدير عام الأمن العام اللواء إلياس البيسري، وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، والقائم بأعمال سفارة لبنان في دمشق طلال ضاهر، ومدير مكتب الوزير وليد حيدر، والقاضي غسان الخوري من وزارة العدل، والعميد مرشد سليمان من المديرية العامة للأمن العام، بزيارة رسمية إلى دمشق اليوم.