بعد إعلان استشهاد أفراد من أسرة ربعي المدهون.. مثقفون وفنانون من فلسطين استشهدوا

أعلن الكاتب الفلسطيني ربعى المدهون، الحاصل على جائزة البوكر العربية، عن رواية "مصائر"، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي عن استشهاد ما يقرب من 26 شخص من عائلته فى قطاع غزة، وذلك عقب الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجارى.

ونشر "المدهون" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تدوينة قال فيها:" مجزرة ثانية.. 12 شهيدًا آخر من أبناء العائلة، بعد الشهداء الـ 14 السابقين لهم المجد ولارواحهم السلام وللعائلة ولابناء شعبنا التعازي".

بعد إعلان "المدهون" استشهاد التشكيلية الفلسطينية هبة زقوت

بعد إعلان "المدهون" إستشهاد ذويه من عائلته، أعلن عن استشهاد هبة غازى زقوت، الفنانة التشكيلية الفلسطينية، خلال الحرب على غزة والتى أسفرت عن مقتل واستشهاد آلاف من الفسلطينيين.

ولدت هبة عام 1984 فى غزة، تعمل معلمة فنون جميلة في غزة، حاصلة على دبلوم تصميم جرافيك من كلية تدريب غزة، وحاصلة على بكالوريوس فنون جميلة من جامعة الأقصى فى غزة.

استشهاد الفنان الفلسطيني على نسمان

في الثالث عشر من شهر أكتوبر الماضى، استشهد الفنان الفلسطيني علي نسمان، إثر غارة داهمت قطاع غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في مداهمة أماكن مختلفة من غزة.

وحرص الفنان علي نسمان على المجابهة ودعم الفلسطينيين في غزة، لمواجهة الدمار الذي تشهده غزة على مدار الأيام الماضية، إثر القصف المتبادل، بعد واقعة طوفان الأقصى.

وكتب أحد أصدقاء الفنان الراحل علي نسمان، عبر حسابه على فيسبوك: استشهاد الزميل الحبيب الناشط والفنان الفلسطيني على نسمان... إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويعد مسلسل شارع نصر جلبوع هو آخر أعمال علي نسمان الذي طُرح عام 2022، كما شارك أيضًا في مسلسل بوابة السماء عام 2017، ومسلسل الروح عام 2014.