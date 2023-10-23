الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مطروح الأزهرية" تشارك في فعاليات البرنامج التدريبي "لياقتي مهارتي"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شاركت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية اليوم الإثنين، فعاليات البرنامج التدريبي «لياقتي مهارتي» بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز الإعدادي- الثانوي، التابع لإدارة مطروح التعليمية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح ومنظمة اليونيسيف.

شهد الفعاليات الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والدكتور وليد الرفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، ولفيف من موجهي ومعلمات التربية الرياضية بالمنطقة الأزهرية.

تشجيع الطالبات على ممارسة الرياضة

وأكد الشيخ عبد العظيم سالم، حرص الأزهر الشريف على تشجيع الطالبات على ممارسة الرياضة، لما لها من أهمية كبرى في بناء الأجيال وتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية والعمل على تعزيز الإنتماء والولاء للوطن.

منطقة مطروح الأزهرية مطروح لياقتي مهارتي البرنامج التدريبي معهد الفتيات

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