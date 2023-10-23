آخر أخبار معبر رفح.. مطالبات باستمرار دخول المساعدات ووقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

مازالت آخر أخبار معبر رفح تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، لاسيما مع فتح المعبر وبدء ادخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر مصر لدعم الأهالي في مواجهة الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

آخر أخبار معبر رفح

وضمن آخر أخبار معبر رفح من المقرر أن يدخل المعبر اليوم 23 أكتوبر2023، 40 شاحنة مساعدات جديدة تضم مواد اغاثية يحتاج إليها القطاع وتأتي الشاحنات أغلبها من الهلال الأحمر المصري والصحة العالمية والأغذية العالمي.

وتعليقا على آخر أخبار معبر رفح قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور محمد الفتياني، اليوم، إنه تم استلام 20 شاحنة عبر معبر رفح المصري، بينها 6 شاحنات أدوية والباقي للأغذية، وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات صحفية، أن هناك 15 شاحنة جديدة من المساعدات الغذائية ستعبر بعد قليل معبر رفح إلى قطاع غزة.

كما قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف قام بإدخال 11 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة، وأكد زمزم أنه سيتم إدخال 20 شاحنة أخرى خلال الساعات القليلة المقبلة.

مطالبات بفتح معبر رفح بشكل دائم

وبشأن آخر أخبار معبر رفح، قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الاثنين، إن فتح معبر رفح بشكل دائم، أصبح ضرورة مُلحة وعاجلة، فقد بلغ إجمالي شاحنات المساعدات التي عبرت لغزة 34 منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.

وطالبت الحكومة بفتح معبر رفح بشكل دائم بات لإنقاذ الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وسرعة الاستجابة للأولويات التي حددتها الجهات الخدماتية في القطاع وفي مقدمتها الوقود”.

وأكدت الحكومة أن فتح معبر رفح بشكل دائم بات ضرورة ملحة وعاجلة جدا لإنقاذ الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وسرعة الاستجابة للأولويات التي حددتها الجهات الخدماتية في القطاع وفي مقدمتها الوقود.