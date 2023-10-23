الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. اليوم.. بدء صرف رواتب شهر أكتوبر 2023 للعاملين بالدولة

صرف رواتب شهر أكتوبر
صرف رواتب شهر أكتوبر

تبدأ وزارة المالية، اليوم الإثنين، صرف رواتب شهر أكتوبر 2023 للعاملين بالدولة بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وناشدت وزارة المالية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن رواتب شهر أكتوبر 2023 ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية

جدول مواعيد صرف رواتب شهر أكتوبر 2023

  1. أول أيام صرف راتب شهر أكتوبر 2023، يوم الإثنين الموافق 23 من أكتوبر.
  2. يأتي ثاني أيام صرف راتب أكتوبر 2023، يوم الخميس الموافق 26 من أكتوبر.
  3. ثالث أيام صرف شهر راتب أكتوبر 2023، يوم الجمعة الموافق 27 من أكتوبر.
  4. رابع أيام صرف راتب أكتوبر 2023، يوم السبت الموافق 28 من أكتوبر.
  5. خامس أيام صرف شهر راتب شهر أكتوبر 2023، يوم الأحد الموافق 29 من أكتوبر.

زيادة رواتب شهر أكتوبر 2023

  • يزيد الحد الأدنى للأجور تكون للدرجة الممتازة من 10 آلاف و800 جنيه إلى 11 ألفا و100 جنيه.
  • يزيد الحد الأدنى للأجور تكون للدرجة العالية من 8 آلاف و208 جنيهات إلى 8508 جنيهات.
  • يزيد الحد الأدنى للأجور تكون لدرجة المدير العام من مبلغ 6912 إلى 7212 جنيها.
  • يزيد الحد الأدنى للأجور تكون للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها.
  • يزيد الحد الأدنى للأجور تكون للدرجة الثانية من مبلغ 5564 إلى 5864 جنيها.
  • يزيد الحد الأدنى للأجور تكون للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.
  • يزيد الحد الأدنى للأجور تكون للدرجة الرابعة من مبلغ 4793 إلى 5093 جنيها.
  • يزيد الحد الأدنى للأجور تكون للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.
  • يزيد الحد الأدنى للأجور تكون للدرجة السادسة من قيمة 3745 إلى 4045 جنيها.
  • يزيد الحد الأدنى للأجور للحاصلين على درجة الماجستير الموظفين من مبلغ 6420 إلى 6720 جنيها.
  • يزيد الحد الأدنى للأجور ستكون للحاصلين على درجة الدكتوراه الموظفين من مبلغ 7490 إلى 7790 جنيها.
مرتبات أكتوبر موعد صرف مرتبات اكتوبر وزارة المالية زيادة مرتبات شهر أكتوبر 2023 جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر

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