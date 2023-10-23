عاجل.. اليوم.. بدء صرف رواتب شهر أكتوبر 2023 للعاملين بالدولة

تبدأ وزارة المالية، اليوم الإثنين، صرف رواتب شهر أكتوبر 2023 للعاملين بالدولة بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وناشدت وزارة المالية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن رواتب شهر أكتوبر 2023 ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية

جدول مواعيد صرف رواتب شهر أكتوبر 2023

أول أيام صرف راتب شهر أكتوبر 2023، يوم الإثنين الموافق 23 من أكتوبر. يأتي ثاني أيام صرف راتب أكتوبر 2023، يوم الخميس الموافق 26 من أكتوبر. ثالث أيام صرف شهر راتب أكتوبر 2023، يوم الجمعة الموافق 27 من أكتوبر. رابع أيام صرف راتب أكتوبر 2023، يوم السبت الموافق 28 من أكتوبر. خامس أيام صرف شهر راتب شهر أكتوبر 2023، يوم الأحد الموافق 29 من أكتوبر.

زيادة رواتب شهر أكتوبر 2023