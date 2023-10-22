من باريس.. نادين نسيب نجيم: "الله ينصر فلسطين" (فيديو)

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على دعم القضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني المحتل، وحثت جمهورها على الاهتمام بأشغالهم في الوقت ذاته الدعاء لأهل فلسطين.

وشاركت “نادين” مقطع فيديو لها أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، واعتذرت لجمهورها عن مشاركتها هذا المنشور في تلك الظروف مؤكدة إنه من الواجب على الجميع الاهتمام بأعماله وأولاده.

وعلقت على الفيديو عبر “انستجرام”: “بعتذر عم حط هيدا البوست يلي كان لازم ينزل من 10 ايام بس بسبب الظروف طبعاً ما كان اله مطرح ابداً”.

و أضافت: “بعيداً عن القضية يلي كلنا مؤمنين ومتعاطفين و متمسكين فيها و عم نعمل جهدنا حتى ندعم الابرياء المدنيين بفلسطين من خلال صفحاتنا بس مجبورة نزل هيك لانه عم يعملوا عليي حمالات فولو و انفولو حسابات وهمية و ريبورت كتير”.

وتابعت: “طبعاً نحنا ملزمين تكفي شغلنا و التزاماتنا و لكن ما رح نوقف دعمنا من خلال صفحاتنا ونستمر بالدعم و بالمقابل شغلنا مسؤولية علينا و على اولادنا بحبك من كل قلبي و الله ينصركم و يقويكم يا رب، ويرحم كل الشهداء”.

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت أمس السبت دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وعبرت نحو 20 شاحنة من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث من المقرر أن تكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.