الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن تجهيزات الأقسام فى مستشفى جهينة المركزى

وزير الصحة أثناء
وزير الصحة أثناء الجولة بمستشفى جهينة المركزي بمحافظة سوهاج

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، مستشفى جهينة المركزي بمحافظة سوهاج، والذي تم الانتهاء من إنشاءاته بنسبة 100%، وتشغيله تجريبيًا في يناير 2023.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية الدورية التي يجريها وزير الصحة بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات والعمل على حلها.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل لأعمال التنفيذ التي تمت بالمستشفى وتشمل الأعمال (الكهربائية، والميكانيكية، والأعمال الاعتيادية والموقع العام والبنية التحية)، والتي بلغت جميعها نسب تنفيذ 100%.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تفقد مبانى المستشفى الذي تم إنشاؤه على مساحة 5710 أمتار، بتكلفة 180 مليون جنيه، بطاقة استيعابية 140 سريرًا، بينها 12 سرير عناية مركزة، موزعين على 94 غرفة إقامة، مع 41 حضانة، و38 كرسي غسيل كلوي، و5 غرف عمليات، و2 كشك ولادة، وبنك دم، بالإضافة إلى 8 عيادات خارجية، و4 معامل، و5 غرف أشعة، وغرفة إنعاش.

وقال إن الوزير اطلع على مؤشرات الأداء ومعدل تردد المرضى على المستشفى منذ تشغيله تجريبيًا، موجهًا بسرعة استكمال التجهيزات بكافة الأقسام لتشغيلها بكامل طاقتها لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين، كما وجه بسرعة تشغيل قسم العمليات خلال شهر، وإنهاء كافة إجراءات عقود الأمن وأعمال النظافة بالمستشفى.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

وزير الصحة أثناء الجولة بمستشفى جهينة المركزي بمحافظة سوهاج
وزير الصحة أثناء الجولة بمستشفى جهينة المركزي بمحافظة سوهاج
وزير الصحة أثناء الجولة بمستشفى جهينة المركزي بمحافظة سوهاج
وزير الصحة أثناء الجولة بمستشفى جهينة المركزي بمحافظة سوهاج
وزير الصحة أثناء الجولة بمستشفى جهينة المركزي بمحافظة سوهاج
وزير الصحة أثناء الجولة بمستشفى جهينة المركزي بمحافظة سوهاج
وزير الصحة أثناء الجولة بمستشفى جهينة المركزي بمحافظة سوهاج
وزير الصحة أثناء الجولة بمستشفى جهينة المركزي بمحافظة سوهاج
وزير الصحة أثناء الجولة بمستشفى جهينة المركزي بمحافظة سوهاج
وزير الصحة أثناء الجولة بمستشفى جهينة المركزي بمحافظة سوهاج
خالد عبد وزير الصحة طارق الفقي محافظ سوهاج بتفقد مستشفى طهطا الاجهزة الطبية مركز طهطا

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