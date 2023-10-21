السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العرابى: قمة القاهرة للسلام حققت الهدف المرجو منها بالحفاظ على القضية الفلسطينية

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن قمة القاهرة للسلام حدث كبير وهام للغاية برغم وجود اختلاف في بعض وجهات النظر، فكل الدول على المستوى الاستراتيجي تحدثت عن حل نهائي بحل الدولتين، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد في حد ذاته نجاحًا لأعمال القمة.

وأضاف العرابي، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنّنا حافظنا على القضية الفلسطينية باعتبار أنها تكون في قمة الأولويات لدول العالم أجمع، وهذا يعد أيضًا نجاحًا، مؤكدًا أن صوت الدول العربية وصل بقوة.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن هناك زخمًا دوليًا كبيرًا من أجل الحفاظ على الشعب الفلسطيني، ومده بالمعونات بكافة أشكالها وخطوة هامة من جانب القمة بأن يصل هذا الصوت إلى الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي من المتعارف عليه أنه ينفذ الخطط الخاصة به دون مراعاة للقانون الدولي الإنساني أو حتى مراعاة القيم والأخلاق.

وأكد وزير الخارجية الأسبق، أن قمة القاهرة للسلام حققت أهدافها من حيث تجميع وحشد رأي عام للقضية الفلسطينية.

القاهرة الإخبارية قمة القاهرة للسلام حل الدولتين القضية الفلسطينية

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