السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق: أثمن دور مصر الرائد فى تهدئة الأوضاع بفلسطين

فؤاد السنيورة
فؤاد السنيورة

قال فؤاد السنيورة، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، إنه يثمن ويقدر دور مصر الرائد في دعوة المجتمع الدولي إلى عقد قمة القاهرة للسلام من أجل أن يعلم المجتمع الغربي ما يحدث في فلسطين.

انتهاكات إسرائيل

وأكد فؤاد السنيورة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المجتمع الدولي شريك في التغاضي عن انتهاكات إسرائيل على مدار الـ75 عامًا.

وأضاف في حديثه، أنه يجب تغيير وجهة نظر المجتمع الدولي بشأن إسرائيل، معبرًا: "إسرائيل متهمة بارتكاب العديد من المذابح مثل صبرا وشلاتين".

وتابع: "هناك ملامح تتغير بسيطة داخل المجتمع الغربي، واليوم في ظل قمة القاهرة للسلام نشهد مشهدًا مهما للغاية من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أنه يجب رفع لواء المفاوضات بعد قمة القاهرة للسلام والتوجه لحل الدولتين.

واستطرد: "لبنان يؤمن بالقضية الفلسطينية، رغم المعاناة الداخلية التي يشهدها المجتمع اللبناني، خاصة وأن لبنان بها أكثر من 40% من النازحين القادمين من دولة سوريا، وهذه الأعداد الكبيرة بالتأكيد تؤثر على الحالة الاقتصادية ويجعلها أكثر تدهورًا".

حقوق فلسطين مشروعة

وذكر: "علينا واجب سياسي دبلوماسي تجاه فلسطين، ويحب أن تأخذ فلسطين حقوقها العادلة المشروعة دوليًا كاملة والتخلص من بطش إسرائيل عاجلاً وليس آجلًا".

قمة القاهرة للسلام فلسطين رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة مساء دى ام سى حل الدولتين

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