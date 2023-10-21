السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنون: "نبذل أرواحنا من أجل مصر وفلسطين" (فيديو)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يواصل المصريون احتجاجهم على ما تقوم به قوات الإحتلال من قصف عشوائي للأحياء في قطاع غزة وللمواطنين والمدنيين من أبناء فلسطين وقتل الأطفال والنساء والشيوخ بدم بارد.

وقال عدد من المواطنين في تقرين المصور لـ"الدستور" إنهم يرفضون الضغط على مصر وعلى شعب فلسطين في غزة من أجل تهجيرهم من أراضيهم وأراضي أجدادهم الذين ضحوا بدمائهم الغالية ودماء أحبابهم وأبنائهم من أجلها أراضيهم رافضين بشكل تام الدعاوي الخبيثة التي تهدف إلى جعل سيناء وطنا بديلا لوطنهم.

الجهود المصرية تنجح فى فتح معبر رفح

ونجحت جهود مصر في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت اليوم السبت دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وبدأت نحو 20 شاحنة في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث ستكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

وقامت الدولة المصرية خلال وقت وجيز بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدًا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

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