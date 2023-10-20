بهتافات الجريمة الصهيونية.. أعضاء الحركة المدنية يتوافدون على ميدان مصطفى محمود

توافد أعضاء الحركة المدنية على ميدان مصطفى محمود، دعمًا لمصر في قرارها وذلك بعدما رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي تهجير سكان غزة وتوطينهم في سيناء.

وهتف المواطنون المتوافدون على الميدان، “رغم أنف الصهيونية القذيفة أمريكية، والجريمة صهيونية”.

كان محيط ميدان ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين قد شهد حالة من الاستعدادات من قبل الحركة المدنية للتظاهر ضد تهجير الفلسطينيين، وذلك عقب انتهاء صلاة الجمعة.

تظاهرات بميدان مصطفى محمود

توافد على مسجد مصطفى محمود بالمهندسين عشرات المواطنين، لتأدية صلاة الجمعة ومن بعدها الخروج في مسيرات ووقفات احتجاجية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي، والتضامن مع أهل غزة.