اقتصاديون ورجال أعمال: تفويض شعبي للرئيس والقوات المسلحة لحماية الأمن القومي المصري

استمرار الدعم الكامل وتقديم المساعدات الغذائية لأهالي غزة.. واستعداد تام للتصدي لأي محاولات لتهديد مصر

الاقتصاد المصري بخير علي الرغم من محاولات الإضرار به

واصل مجتمع الأعمال العام والاقتصاديون دعم الموقف المصري، في ظل الهبة الشعبية لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحماية الأمن القومي المصري ومنع محاولات تهجير الفلسطينيين إلى غزة.

وأشاد ممثلي مجتمع الأعمال بتقديم المساعدات إلى غزة لتأييد الموقف المصري في دعم عدم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، في إطار التصريحات والتأكيدات التي كررها الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة برفض مصر تهجير أهل غزة إلى سيناء، وتفويض الشعب المصري له لحماية الأمن القومي المصري، بخلاف ما تم تقديمه من مساعدات غذائية لأهالي غزة والتي تنتظر الدخول إلى القطاع.

وشارك عدد من مجتمع رجال الأعمال المصري بتقديم المساعدات الغذائية عبر مؤسساتهم الخيرية بخلاف ما تم التبرع به عبر بنك الطعام المصري والهلال الأحمر المصري في إطار العمل علي دعم أهالي غزة ، وفي إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة.

الموقف المصري واضح للجميع ولا تفريط في سيناء

من جانبه قال السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية السابق أن الموقف المصري واضح للجميع، وأن مصر لن تفرط في سيناء مهما حدث ومهما قدم من إغراءات اقتصادية.

وأضاف أن الموقف المصري واضح للجميع لن نترك سيناء ودعم القضية فلسطينة واجب حتمي، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس السيسي ساعد في تراجع الموقف الاسرائيلي والأمريكي من أجل السماح بتقديم المساعدات الغذائية.

وأشار السفير جمال بيومي، إلى أن التفويض الشعبي للرئيس السيسي، هو رسالة واضحة للعالم أن مصر ستتحرك لحماية الأمن القومي المصري ولا تراجع عن ذلك حيث عندما يتعلق الأمر بموقف الأمن القومي المصري فأن الدولة المصرية لن تقف صامتة.

من جانبها، قالت الدكتور شيماء فرغلي عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أن الدور التنموي الذي يقوم به القطاع الخاص في ظل الظروف الحالية هو دور وطني، ودائما ما يكون رجال الأعمال المصريين عند حسن الظن بهم، في وقت الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يتعرض لها الوطن.

وأضافت أنه من المهم والضروري العمل على التصدي لكل المحاولات التي ترغب في تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، حيث أعلنت الدولة المصرية رفضها التام لذلك.

مصر لن تترك أهالي غزة ولا يمكن أن يحدث تفريط في الأرض

فيما قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق للشؤون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن مصر دائما عند حسن الظن بها في حالة الأزمات التي تتعرض لها الدول العربية وحتى في الأزمات العالمية.

وأضاف أن القطاع الخاص المصري والدولة المصرية لن تترك أهالي غزة وسيتم تقديم المساعدات الغذائية لهم ، مشيرا إلي أن الموقف المصري واضح وصريح حيث لن يتم التفريط في سيناء مهما حصل.

الأمن القومي المصري خط أحمر

فيما قال المهندس إبراهيم المناسترلي مستشار الهيئة العربية للتصنيع وعضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الموقف المصري واضح للجميع، والشعب المصري يفوض رئيسه والقوات المسلحة من أجل التصدي لأي محاولات تهدد الأمن القومي المصري.

وأضاف أن مصر تتحرك بشكل علني وواضح للجميع، وها نحن نرى رؤساء العالم يأتون إلى مصر من أجل الضغط عليها، إلا أن مصر لن تستجيب لأي ضغوط تتعلق بالأمن القومي المصري أو التفريط في حبة رمل واحدة في سيناء.

وأشار الي مصر رسالتها واضحة الأمن القومي المصري خط أحمر لن نتراجع عن دعم القضية الفلسطينية ، ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وهذا ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه.

فيما قال المهندس شريف عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن جميع مجتمع الأعمال المصري والشعب المصري يفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل حماية الأمن القومي المصري والدفاع عن سيناء ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين إليها.

وأضاف أن الاقتصاد المصري بخير على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها عالميا، مشيرا إلى أن الموقف المصري واضح للجميع لن نتخلى عن أرضنا وحماية الأمن القومي المصري واجب ووفرض عين على الجميع.