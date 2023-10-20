بايرن ميونخ يؤكد استمرار نصير مزراوي مع الفريق بعد دعمه لفلسطين

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، أن لاعبه المغربي نصير مزراوي سيبقى ضمن قائمة الفريق، بعد دعمه للقضية الفلسطينية.

وكان بايرن ميونخ الألماني، أكد الاثنين الماضي أنه سيتحدث مع مدافعه المغربي نصير مزراوي بشأن التعبير عن دعم فلسطين عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشر نادي بايرن ميونخ الألماني، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: "أجرى نادي بايرن ميونخ محادثة مفصلة وواضحة مع نصير مزراوي هذا الأسبوع. وكان سبب الجدل هو منشورات اللاعب على إنستجرام".

وتابع: "نادي بايرن ميونخ مقتنع بأن كرة القدم يجب أن تطور قدرتها على التوازن بين الثقافات المختلفة، خاصة في أصعب اللحظات. وسيبقى نصير مزراوي ضمن تشكيلة بايرن ميونخ، لكنه سيغيب حاليا بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة دولية مع المنتخب المغربي".

وأكد النادي الألماني على دعمه للكيان الصهيوني ضد المقاومة الفلسطينية.

وتدرب مزراوي منفردًا في تدريبات بايرن، أمس الخميس، حيث كان ينتظر قرار النادي حول دعمه لفلسطين وفقًا لصحيفة “بيلد” الألمانية.

وشارك نصير في تدريب الجري الفردي، حيث عانى من إصابة طفيفة خلال المعسكر التدريبي مع المنتخب المغربي.

يذكر أن ناديي ماينز الألماني، نيس الفرنسي، قد أعلنا إيقاف الثنائي، الهولندي أنور الغازي والجزائري يوسف عطال، على الترتيب، لدعمهما فلسطين.