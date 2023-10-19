"القاهرة الإخبارية": مصر تطلق نداءً لإغاثة الفلسطينيين فى غزة (صور)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا حمل عنوان "مصر تطلق نداء لإغاثة الفلسطينيين في غزة" عن المساعدات التي استقبلتها مصر من كافة الدول في مطار العريش الدولي.

وخصصت مصر مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات لغزة، واستجابة دولية واسعة لمبادرة مصر لإغاثة غزة.

مطار العريش يستقبل مساعدات إنسانية من فنزويلا لنقلها إلى قطاع غزة.

مطار العريش يستقبل مساعدات من البرازيل لنقلها إلى قطاع غزة.

مطار العريش يستقبل مساعدات من منظمة الغذاء العالمية.

مطار العريش يستقبل مساعدات من "يونيسيف" لنقلها إلى قطاع غزة.

مطار العريش يستقبل مساعدات قطرية لنقلها إلى قطاع غزة.

مطار العريش يستقبل مساعدات من تونس لنقلها إلى قطاع غزة.

مطار العريش يستقبل مساعدات من تركيا لنقلها إلى قطاع غزة.

مطار العريش يستقبل طائرتين من منظمة الصحة العالمية لنقلها إلى قطاع غزة.

مطار العريش يستقبل مساعدات أردنية لنقلها إلى قطاع غزة.