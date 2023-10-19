طلعت مصطفى: اطلاق أول أكاديمية دولية لكرة اليد في ناديي الرحاب ومدينتي بالشراكة مع "فيسبريم المجري" ( فيديو )

اعلنت مجموعة طلعت مصطفى، اطلاق أول اكاديمية دولية في مصر، بناديي الرحاب ومدينتي، بالشراكة مع نادي فيسبريم المجري، وذلك لاكتشاف المواهب في مختلف الأعمار السنية، وتطوير مستواهم بما ينعكس على تطوير كرة اليد في مصر، وتحقيق المنتخبات الوطنية إنجازات في البطولات القارية والدولية الكبرى. يأتي ذلك في ضوء حرص مجموعة طلعت مصطفى على الاهتمام بتوفير خدمات رياضية متنوعة للسكان لتشجيعهم على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة.

اطلاق أول أكاديمية دولية لكرة اليد في ناديي الرحاب ومدينتي

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بنادي مدينتي الرياضي، بحضور أندراش كوفاكش، السفير المجري بالقاهرة، والاستاذ / عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، والدكتور/ عمر العدل، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من قيادات الاتحاد، وقطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى، ونادي فيسبريم المجري.

اطلاق أول أكاديمية دولية لكرة اليد في ناديي الرحاب ومدينتي

وأعرب عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، عن سعادته بالشراكة مع نادي فيسبريم المجري لإطلاق أول أكاديمية دولية لكرة اليد في ناديي الرحاب ومدينتي، مؤكدًا ثقته في قدرة أكاديمية فيسبريم إضافة قوية لمجموعة طلعت مصطفى وكرة اليد المصرية والشرق الأوسط،

اطلاق أول أكاديمية دولية لكرة اليد في ناديي الرحاب ومدينتي

اطلاق أول أكاديمية دولية لكرة اليد في ناديي الرحاب ومدينتي

من جانبه قال أندراش كوفاكش، السفير المجري بالقاهرة، إن الشراكة القوية بين نادي فيسبريم المجري ومجموعة طلعت مصطفى لن تفيد فقط الطرفين، بل ستساهم في اكتشاف المئات من المواهب والأبطال في الرحاب ومدينتي.

اطلاق أول أكاديمية دولية لكرة اليد في ناديي الرحاب ومدينتي

اطلاق أول أكاديمية دولية لكرة اليد في ناديي الرحاب ومدينتي

فيما قال الدكتور عمرو العدل، عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن مجموعة طلعت مصطفى أكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط، ودائمًا ما تستثمر في الرياضة وخاصة كرة اليد، مضيفًا:"نحن فخورين بتلك الشراكة".

اطلاق أول أكاديمية دولية لكرة اليد في ناديي الرحاب ومدينتي

نادى مدينتي الرياضى

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