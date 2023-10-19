وكيل "صحة الإسكندرية" تؤكد ضرورة توفير الخدمات الطبية لجميع السكان

أكدت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتورة غادة ندا، ضرورة توفير جميع الخدمات الطبية المطلوبة، والتي تخدم كل منطقة سكانية حسب الاحتياج، وتذليل أي صعوبات تواجه المريض في تلقي الخدمة الطبية.

وأشارت وكيل الوزارة- خلال تفقدها الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بعدد من الوحدات الصحية التابعة للمديرية- إلى توافر التطعيمات الأساسية وسلامة حفظها والألبان الصناعية وصرفها لمستحقيها، وكذلك توافر الأدوية الأساسية بالصيدليات وكيفية حفظها وسياسات الصرف.

كما تابعت سير العمل بجميع المبادرات الرئاسية والمرور على جميع عيادات الأسنان، والتأكد من توافر المستلزمات لتقديم الخدمات الطبية المختلفة، وكذلك عيادات العلاج الطبيعي، ومتابعة نسب تردد الحالات، والتأكد من توفير جميع الخدمات للمرضى.

كما مرت وكيلة وزارة الصحة على عيادات طب الأسرة والأطفال والنساء وتنظيم الأسرة والطوارئ والتغذية، إضافة إلى متابعة معدلات التشغيل بالمعامل وتوافر أجهزة التعقيم، والتأكد من تفعيل خدمات التثقيف الصحي للمواطنين، ومتابعة التسجيل المميكن للمواليد والوفيات بجميع مكاتب الصحة.

يذكر أن جولة وكيلة وزارة الصحة شملت- خلال عدة أيام- زيارة ومتابعة سير العمل بالمنشآت ووحدات ومراكز صحة "سيدي بشر بحري وطب أسرة المندرة ومكتب التطعيم الدولي وطب أسرة طوسون وطب أسرة قرداحي ووحدات (جون ودربالة والمنتزه الريفية)".