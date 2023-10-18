ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 3478 شهيدا و12065 جريحًا

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 3478 والإصابات إلى 12065.

فيما بلغ عدد شهداء الساعات خلال الـ 24 ساعة الماضية 678 شهيدا، منهم 471 جراء مجزرة مستشفى المعمداني.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: "هناك 4821 مبنى سكنيًا هدمها الاحتلال كليًا، تضم 12.845 ألف وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 121 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 9055 وحدة سكنية غير صالحة للسكن".

جيش الاحتلال يعلن إطلاق 9 صواريخ لبنانية باتجاهه

من ناحية أخرى، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن تسعة صواريخ أطلقت من لبنان يوم الأربعاء، مضيفًا أن دفاعاته اعترضت أربعة من الصواريخ من بينها.