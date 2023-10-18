رئيس نادى القضاة: تهجير الفلسطينيين من غزة للحدود المصرية تهديد للأمن القومى المصرى

ندد المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، بالاعتداء الهمجي الإسرائيلي على المدنيين المسالمين بقطاع غزة، واصفًا إياه بالعمل الإجرامي الذي يستوجب المساءلة الدولية.

وقال رئيس نادي القضاة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن تهجير الشعب الفلسطيني من غزة للحدود المصرية إنهاء للقضية الفلسطينية العادلة، وتهديد للأمن القومي المصري، مثمنًا الموقف القوي للقيادة السياسية المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية، والمحافظة على مقدرات الوطن وأمنه واستقراره.

وشهد صباح اليوم، تأييد شعبي لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتفويضه لحماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل وإنهاء مسيرة سلام استمرت لعقود.