الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. انتهاء فترة تلقى اعتراضات المرشحين بالانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حازم بدوي، تلقي اعتراضات المرشحين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، على بعضهم البعض على مدار يومي 17 و18 أكتوبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، على أن يتم الفصل فى هذه الاعتراضات وإخطار من يتم استبعاده من الترشح يوم 22 أكتوبر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وشملت 4 مرشحين هم كل من عبدالفتاح السيسي وفريد زهران وعبدالسند يمامة وحازم عمر.

ونص القرار رقم 11 لسنة 2023 على أنه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أى طالب ترشح آخر مع بیان أسباب اعتراضه، وذلك خلال يومى الثلاثاء والأربعاء خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.

ويتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها، ويمنح مقدمها ما يفيد استلامها.

وتتولى الهيئة فحص طلبات الترشح، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، ويتم إخطار المستبعد يوم 22 أكتوبر.

ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال يومى 23 و24 أكتوبر، وتبت الهيئة فى التظلم يوم 26، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره بالمثول أمامها أو تخلف عن الحضور.

الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي القائمة المبدئية للمرشحين الوطنية للانتخابات

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