الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع معدلات التنيفذ بمشروعات "حياة كريمة" في المحاميد والشراونة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستمرار الجولات الميدانية لرصد نسب ومعدلات التنفيذ مع إزالة كافة المعوقات والمشكلات أولًا بأول، وضمان تلبية مختلف المطالب والاحتياجات الجماهيرية بجميع القرى والنجوع المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية. 

وجاء ذلك فى إطار المتابعة المتواصلة لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف.. حياة كريمة". 

تفاصيل المشروعات 

 ومن جهته؛ أشار المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة إلى القيام بجولة ميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقريتى الحجز قبلى وبحرى بمركز إدفو، بإجمالى 56 مشروعًا يستفيد منها أكثر من 69 ألف مواطن موزعين على 23 قرية فرعية وتابع. 

ولفت إلى أن الجولة شملت متابعة التشغيل التجريبى لمجمعات الخدمات بالمحاميد والشراونة والتأكد من إنتظام سير العمل بهما، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مركز شباب النصراب، وتطوير مكتب بريد نجع هلال بنسبة 100% لكل منهما، علاوة على تفقد مشروع إنشاء المجمع الزراعى بالمحاميد بنسبة 99 %، وأيضًا إنشاء وحدة إسعاف المحاميد بنسبة 90%. 

ولفت إلى أن الجولة شملت أيضًا تفقد مشروع إنشاء مركز شباب عزبة سليم جودة، وتطوير مدرسة التعليم الأساسى وإنشاء المدرسة الثانوية، وتطوير مكتب البريد والمجمع الزراعى بالشراونة بنسب 95% لكل مشروع، فضلًا عن تفقد أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب، وأيضًا أعمال توصيل خطوط وشبكات الطرد ومحطات الرفع والمعالجة بالقريتين وتوابعهما بنسب تتراوح مابين 60 إلى 98%. 

وأوضح المهندس ناجح مصطفى، أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد بالإلتزام بتعليمات محافظ أسوان لتكثيف الجهود المبذولة لرفع معدلات الإنجاز وتلافى كافة الملاحظات المرصودة، بجانب سرعة الإنتهاء من أعمال التوصيلات الداخلية الخاصة بغرفة التحكم ووصلات الحريق، وأيضًا أعمال ربط خطوط ووصلات الإنترنت والفايبر داخل المجمعات الخدمية، مع ضرورة الإلتزام بحسن الإستقبال والتعامل مع المواطنين والإهتمام بتيسير وتسهيل الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة وضمان حصولهم على الخدمات المطلوبه فى أقصر وقت. 

وشدد على الاهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها، علاوة على عدم التهاون واستبعاد واستبدال المقاولين المقصرين؛ لضمان رفع معدلات الإنجاز والانتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة.

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
محافظ أسوان مشروعات حياة كريمة المجمعات الحكومية قريتي والشراونة والمحاميد الجولات الميدانية

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