عاجل.. بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. جبهة النضال الشعبي تدعو لاجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية

دعا المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية، ودعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس؛ لاجتماع خاص لاتخاذ القرارات المناسبة، بعد المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مستشفى "المعمداني" وسط غزة، والتي خلفت 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى.

وجاء في بيان الجبهة، أن "شعبنا الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية وإرهاب منظم وتطهير عرقي من قِبَل الاحتلال بدعم وغطاء من الإدارة الأمريكية والتحالف الغربي الامبريالي، حيث تتواصل الجرائم الدموية البشعة بحق شعبنا الأعزل في قطاع غزة، وآخرها الاعتداء الحربي الإرهابي التي استهدف مستشفى "المعمداني" وأسفر عن ارتقاء المئات من الشهداء والمئات من الجرحى، ضحايا وحشية وإرهاب الاحتلال، وفق الأخبار الواردة من غزة التي تتعرض للجريمة الاحتلالية المنظمة التي ترتقي الى مستوى جرائم الحرب والابادة الجماعية، التي تتطلب مواقف دولية رادعة وإدانة فعلية لجرائم العدوان".

وأضاف: "وأمام هذا العدوان وهذه الهمجية الاحتلالية المتواصلة، فإن المكتب السياسي للجبهة يدعو لضرورة الدعوة لعقد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية، ودعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس لاجتماع خاص لاتخاذ القرارات في الرد على العدوان وحرب الإبادة، وتوحيد الموقف السياسي والوطني في مواجهة التحديات ومجابهة العدوان الإرهابي التصفوي الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بقرار سياسي وبمتابعة دقيقة من قبل حكومة نتنياهو الفاشية والعنصرية العدوانية".

مطالب فلسطينية بإلغاء اللقاء مع الرئيس الأمريكي

وطالب المكتب السياسي القادة العرب بمن فيهم الرئيس أبو مازن، بإلغاء اللقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن المقرر عقده في عمّان يوم الأربعاء، ورفض السياسات والإجراءات الأمريكية الداعمة لحرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن حق الشعب بالمقاومة والتصدي للاحتلال باعتباره حقًا كفلته قرارات الشرعية الدولية، حيث توفر الإدارة الأمريكية الغطاء السياسي والدعم اللامحدود للاحتلال لارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وعبر المكتب السياسي للجبهة عن "إدانته للدعم الأوروبي للعدوان المفروض على الشعب الفلسطيني ومحاولة وصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب".

ودعا المكتب السياسي للجبهة، إلى مواصلة النضال في مواجهة الاحتلال والصمود وإفشال مخططات ومشاريع الاحتلال التي تهدف إلى "اقتلاع وتهجير أبناء شعبنا وتصفية قضيتنا وحسم الأهداف الاستراتيجية لما يسمى المشروع الصهيوني على الأرض الفلسطينية المحتلة".