الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل "دفاع النواب": مجزرة مستشفى المعمدانى جريمة إسرائيلية مكتملة الأركان

اللواء إبراهيم المصري
اللواء إبراهيم المصري

أدان اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي  بقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، مؤكدًا أنها جريمة حرب مكتملة الأركان، استكمالًا لمسلسل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي والإنساني.

صمت دولي وغربي 

وأضاف وكيل "دفاع النواب" في تصريحات له، أن الصمت الدولي والغربي المتخاذل عن نصرة الحق، وإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة انتهاكاتها ضد الفلسطينيين والعالم كله يتحمل مسئولية قتل الأبرياء، موضحًا أن التاريخ سيلعن زعماء إسرائيل قاتلي الأطفال الذين يتغنون بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وهم مجرمو حرب.

مجلس الأمن الدولي

وطالب "المصري" باجتماع فوري لمجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية، لوضع حد للممارسات العنصرية والإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، موضحًا أن استهداف مستشفى  المعمداني في قطاع غزة نقطة سوداء تضاف إلى تاريخ إسرائيل الإجرامي.

وأشاد إبراهيم المصري بالجهود المصرية ومواقفها المشرفة لإنقاذ الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدًا أن شهامة الرئيس السيسي لن ينساها الفلسطينيون والعرب، الذي يواجه طوفانًا من الضغوط صامدًا، مدافعًا عن الحق والعدل.

اللواء ابراهيم المصري ضرب مستشفي المعمداني غزة الصمت الدولي انتهاكات الإسرائيلية

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