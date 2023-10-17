الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عضو "اتحاد عمال مصر": الرئيس السيسي الأقدر على إدارة الدولة (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أشاد المصريون في الخارج بالمشروعات والإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية، فضلًا عن توفير الأمن والاستقرار، مشيرين إلى حرصهم على تشجيع الجاليات المصرية في الخارج على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومحليًا، توالت رسائل الدعم للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، وعمل الكثير من المؤتمرات والندوات التوعوية حول إنجازات الدولة المصرية انطلاقًا من شعورهم الوطني بالفخر تجاه وطنهم.

وفي هذا السياق، قال أحمد عبد القدوس عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عضو اتحاد عمال مصر، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إنه يؤيد ويشارك ويبارك ترشح السيد عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة استكمالًا لمسيرة البناء والتنمية ضمن استراتيجية بناء الجمهورية الجديدة.

وتابع: “الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم الكثير للمصريين، ونشعر أنه الشخص الوحيد القادرة على قيادة مصر خلال الفترة المقبلة”.

https://youtu.be/SnQiYACkXic

حملة المرشح المحتمل الرئيس عبدالفتاح السيسي تلتقي المصريين بالخارج 

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عددًا من المصريين بالخارج عن طريق الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج.

ورحب رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، برئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والسادة المشاركين باللقاء عبر "الفيديو كونفرانس"، مثمنًا دور المصريين في الخارج في عقد عدة لقاءات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي. 

 

قوة مصر الناعمة

وأشار إلى أن المصريين في الخارج مصدر للقوة الاقتصادية والقوة الناعمة، مؤكدًا أن المرشح عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج والتي من بينها تطوير وزارة الهجرة ودعمها ببرامج رعاية للمصريين بالخارج، وكذلك مبادرة وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في سبيل تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج، فضلًا عن أن الدستور المصري خصص لهم مادة بإلزام الدولة برعاية مصالحهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من ممارسة الحقوق السياسية بما يتفق مع أوضاعهم.

ممثلون لأكثر من 16 دولة

جدير بالذكر أنه شارك في الاجتماع ممثلون للجاليات المصرية  من دول “السعودية - أمريكا - أستراليا - أنجلترا وويلز- إيطاليا - فرنسا -  ألمانيا - سويسرا - رومانيا - كندا - النمسا - كردستان - الإمارات - لبنان - الأردن وغيرها”.

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