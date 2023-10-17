الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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اقتصاد

تعليمات جديدة من البنك المركزى بشأن استخدام البطاقات الائتمانية فى الخارج

جريدة الدستور

أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.

وقال البنك إنه لحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي حرصًا من البنك المركزي المصري، على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.

البنك المركزي المصري

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تعليمات جديدة من البنك المركزى بشأن استخدام البطاقات الائتمانية فى الخارج

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