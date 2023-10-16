الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل باثنتين من قديساتها

تحتفل الكنيسة اللاتينية في مصر بتذكار إختياريّ للقدّيسة مَرغَريتا مريم ألاكوك، البتول، التي ولدت عام 1647 في ابرشية أوتان في فرنسا.

انضمت الى رهبنة الزيارة في دير باري لمونيال، فسارت سيرة عجيبة في طريق الفضائل والمكاشفات الصوفية، ولا سيما في ما يختص بتكريم قلب يسوع الأقدس. وعملت الكثير لإدخال هذه العبادة في الكنيسة. توفيت في 17 أكتوبر 1690.

هذا بالاضافة الى تذكار إختياريّ للقدّيسة أدفيخس، الراهبة، التي ولدت في بلاد بافاريا (في المانيا اليوم) عام 1174. تزوجت من أمير "سِيلِيزيا"، وولدت سبعة ابناء. عاشب عيشةً تَقَويّة، وأحسنت الى الفقراء والمرضى، وأسست لهم الملاجئ. لما توفي زوجها، ترهَّبت في دير تربنيتس في بولندا، وتوفيت هناك عام 1241.