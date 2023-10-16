تداول 61 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة والذي بلغ 8 سفن، وتم تداول 61000 طن من البضائع العامة والمتنوعة، و352 شاحنة و24 سيارة.

وشملت حركة الواردات 32000 طنًا من البضائع، و80 شاحنة و4 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 29000 طنًا من البضائع، و272 شاحنة و20 سيارة.

وصول 32 ألف طن ألمونيوم وتصدير 24 ألف طن

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة "CHamchuri Naree" وعلى متنها 32 ألف طن من المونيوم قادمة من أستراليا، بينما تغادر السفينة "Glamour" وعلى متنها 24 ألف طن من الفوسفات متجهة إلى الهند. كما غادرت الميناء بالأمس السفينتان "الحرية" و"دليلة".

ويشهد ميناء نويبع تداول 1700 طن من البضائع و217 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصولًا وسفرًا) لثلاث سفن هي "كوين نفرتيتى"، "إيلة"، و"بريدج".

الموانئ البحرية تواجه تحديات داخلية وعالمية

وأكد اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل، أن الموانئ البحرية تواجه تحديات داخلية وعالمية، مشيرًا إلى أن عدد الموانئ ومدى كفاءتها وحجم الصادرات والواردات المتداولة بها أصبح أحد مؤشرات ازدهار اقتصاد الدولة.

وأضاف أن كفاءة الموانئ البحرية تعتمد على نماذج الطاقة الجديدة والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، التي تهدف إلى وجود أنظمة نقل صديقة للبيئة، فضلاً عن تحسين الخدمات للركاب، فيما يُطلق عليه الموانئ الذكية.

وتابع: "تطوير الموانئ العربية، ولكي تأخذ المكان الذي تستحقه على الخريطة العالمية، يحتاج إلى الوقوف أولًا على واقع الموانئ الحالي ومواطن القصور والتحديات التي تواجهها سواء على المستويين الداخلي أو العالمي".

وأوضح رئيس قطاع النقل البحري أن الموانئ البحرية تواجه تحديات عالمية عديدة، تتمثل في وجود قوى اقتصادية جديدة منافسة في صناعة النقل البحري، ممثلة في قارة آسيا مثل الصين وكوريا الجنوبية وهونج كونج والهند، وما حققته من ازدهار وتطور في صناعة السفن العملاقة وبخاصة سفن الحاويات الضخمة.