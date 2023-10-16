الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجزارين: انخفاض جديد في أسعار اللحوم 5%.. والإنتاج يكفي احتياجات السوق المحلي

لحوم
لحوم

أكد يوسف البسومي النقيب العام للجزارين انخفاض أسعار اللحوم الكندوز بنسبة 5% بعد مبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الغذائية، لتصل إلى 320 و330 جنيها للكيلو للكندوز الصغير البقري، و280 و290 للكندوز الجاموسي، بينما اللحوم الكبيرة بـ180 و190 جنيها للكيلو بعد أن كان بـ200 و210، بينما الضأن بـ350 جنيها للكندوز.

أسعار اللحوم

وقال “البسومي” إن الماشية واللحوم متوفرة بكميات تكفي احتياجات استهلاك السوق المحلي ولا يوجد نقص في الأسواق والأسعار مناسبة، في حين أن الاستهلاك المحلي محدود من اللحوم، حيث يتم استبدال اللحوم الحمراء بالدواجن والأسماك، مشيرا إلى أن الأعلاف الجافة والخضراء متوفرة، مطالبا وزارة الزراعة والتموين والمنافذ الحكومية ببيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بـ200 بدلا من 225 و250 جنيها.

وأكد نقيب الجزارين بضرورة مراعاة الغش في شراء اللحوم ذات اللون الوردي الفاتح والنسيج المتماسك مع مراعاة الأختام دائرية حمراء للحوم البلدية الكندوز الصغيرة ومكتوب عليها اسم المجازر وتاريخ الذبح وسن الحيوان، بينما للحوم الكبيرة مثلثة حمراء وعليها أيضا بيانات الذبح اسم المجازر وتاريخ الذبح وسن الحيوان، مشيرا إلى أن اللحوم الكبيرة تكون لونها أحمر داكن.

مبادرة اللحوم

ومن جانبه، هيثم عبدالباسط القائم بأعمال شعبة القصابين بالغرف التجارية، أن أسعار اللحوم انخفضت 30% عقب عيد الأضحى حتى الآن نتيجة المبادرة التي أطلقتها شعبة الجزارين واستجاب لها كبار المربين وتدخل أجهزة  الدولة أيضا باستيراد اللحوم من الدول المجاورة وضخها في الأسواق.

وأضاف القائم بأعمال شعبة القصابين، أن أسعار اللحوم ستنخفض أسعارها مع زيادة الإنتاج من الماشية والرقعة الزراعية والاهتمام بالثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن اللحوم الصغيرة البلدية  لدى الجزارين تتراوح بين 300 و370 جنيه حسب القطعية، لافتا إلى أن مبادرة تخفيض الأسعار منعت وصولها إلى 400 جنيه.

الجزارين أنخفاض جديد أسعار اللحوم الافريقي والانتاج يكفي احتياجات السواق

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