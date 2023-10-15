الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير مركز الأهرام للدراسات: الرد الإسرائيلي كان يتسم بالقسوة

غزة
غزة

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أسرئيل حولت قطاع غزة لمنطقة لا تصلح لعيش المدنيين فيها.

أضاف فرحات، خلال مداخلة في قناة "إكسترا نيوز" أن الرد الإسرائيلي كان يتسم بالقسوة، حيث أن الأمر تجاوز الفعل الذي حدث في السابع من أكتوبر.

أوضح ، أن إسرائيل حاولت أن تصدر للعالم بأنها ضحية، وأن ما يحدث حاليًا ما هو إلا رد لعملية "طوفان الأقصي"، مشيرًا أن الرد الإسرائيلي تجاوز في حقوق الفلسطينيين وتحول لعقاب جماعي لكل أفراد الشعب الفلسطيني.

مدير مركز الأهرام الرد الأسرائيلي الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قطاع غزة اكسترا نيوز

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