مدير مركز الأهرام للدراسات: الرد الإسرائيلي كان يتسم بالقسوة

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أسرئيل حولت قطاع غزة لمنطقة لا تصلح لعيش المدنيين فيها.

أضاف فرحات، خلال مداخلة في قناة "إكسترا نيوز" أن الرد الإسرائيلي كان يتسم بالقسوة، حيث أن الأمر تجاوز الفعل الذي حدث في السابع من أكتوبر.

أوضح ، أن إسرائيل حاولت أن تصدر للعالم بأنها ضحية، وأن ما يحدث حاليًا ما هو إلا رد لعملية "طوفان الأقصي"، مشيرًا أن الرد الإسرائيلي تجاوز في حقوق الفلسطينيين وتحول لعقاب جماعي لكل أفراد الشعب الفلسطيني.