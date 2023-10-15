الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"دقيقة حداد".. بدء حفل تكريم الراحل محمود ياسين بالمسرح القومي

محمود ياسين
محمود ياسين

بدأ منذ قليل حفل تكريم النجم الراحل محمود ياسين والذي تنظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي على خشبة المسرح القومي.

 

وبدأ حفل التكريم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين والذين رحلوا عن عالمنا بأعداد كبيرة على مدار الأيام الماضية بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة بفلسطين.

 

ويحضر حفل تكريم النجم الراحل محمود ياسين إبنته الفنانة والإعلامية رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض، والكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين والفنان إيهاب فهمي وعدد من الفنانين.

 

تقدم الحفل الإعلامية المتميزة فرح علي، ويتضمن برنامج الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين، ثم تتحدث الفنانة رانيا محمود ياسين، والكاتب عمرو محمود ياسين؛ عن الجوانب الإنسانية والفنية لوالدهما.

كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية "موتسارت وبيتهوفن" يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز؛ كلارينت: عمرو إمام ومصطفى سعيد، فاجوت/ رنا نوفل.


ويختتم الحفل بإهداء أسرة الراحل محمود ياسين؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للفنان الكبير الراحل/ محمود ياسين.

النجم الراحل محمود ياسين محمود ياسين حفل تكريم النجم الراحل محمود ياسين شهداء فلسطين العدوان الإسرائيلى قطاع غزة

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