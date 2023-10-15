نادي مدينتي يكرم الأعضاء المتفوقين علميًا ورياضيًا لعام 2022/2023 (فيديو)

نظم نادي مدينتي الرياضي احتفالية كبيرة لتكريم أعضاء النادي المتفوقين علميًا ورياضيًا خلال العام 2022/2023، وذلك تقديرًا للجهد المبذول من الأعضاء على مدار العام الماضي لتحقيق إنجازات رياضية وتفوق علمي، وتشجيعًا لأبناء النادي على استكمال مشوار التميز الدراسي والرياضي.

وخلال الاحتفالية تم تكريم 45 طالب وطالبة من المتفوقين علميًا بمختلف المراحل التعليمية، وكذلك من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه. كما كرمت إدارة نادي مدينتي 620 لاعب ولاعبة من أبطال النادي الحاصلين على ميداليات متنوعة بمختلف البطولات المحلية والرياضية، كما حرصت الإدارة على تكريم عددًا من ذوي القدرات الخاصة المتفوقين رياضيًا، وسط إشادات من أولياء الأمور والأعضاء واللاعبين بمستوى تنظيم الاحتفالية وبجهود إدارة النادي في تحفيز الأعضاء على التفوق العلمي والرياضي.

وأكد محمد فرغلي، مدير نادى مدينتي الرياضي، على حرص الإدارة على تنظيم الاحتفالية لتكريم الأعضاء واللاعبين المتفوقين علميًا ورياضيًا، لتشجيعهم على مواصلة التميز، وتقديم قدوة لباقي اللاعبين لاستكمال مسيرة حصد البطولات والتفوق العلمي. فيما استعرض الكابتن محمد عبد الحميد، مدير النشاط الرياضي بنادي مدينتي، جهود إدارة النادي في توفير أكبر عدد من الأكاديميات بمختلف الألعاب الرياضية سواء الفردية أو الجماعية والتي بلغت 24 أكاديمية أحدثها أكاديميتين للسباحة، والفنون القتالية المختلطة، وذلك بهدف تشجيع الأعضاء على ممارسة الرياضية واكتشاف المواهب.

فيما أكد الكابتن نبيل سعد، مدير أكاديمية ذوي القدرات الخاصة بنادي مدينتي، على حرص النادي على تقديم كامل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في كل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية عبر أكاديميات متخصصة لتعليم رياضات السباحة والسلة وكذلك ألعاب القوى.

يُشار إلى أن نادي مدينتي يعد أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى، ومن أكبر الأندية الرياضية والاجتماعية في مصر، فهو مقام على مساحة 200 فدان ويضم العديد من المنشآت الرياضية التي تم إنشائها وفق أحدث المواصفات العالمية، ما يؤهلها لاستضافة البطولات المحلية والدولية، كان آخرها بطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات ٢٠٢٢ وبطولة "قاضية" الدولية للفنون القتالية المختلطة. ويضم نادي مدينتي أكاديميات رياضية لمختلف الألعاب الفردية والجماعية نجحت في اكتشاف العديد من المواهب الرياضية وتطوير مستواهم، منها أكاديمية ليفربول لكرة القدم وغيرها.