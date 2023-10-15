محروسة سالم تدعم الرئيس السيسى: نجدنى أنا وأسرتى

داعمة للرئيس في الانتخابات

أعلنت محروسة سالم، إحدى النماذج الملهمة من ذوي الهمم، دعمها للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة في رسالة ختمتها بالدموع.

وقالت محروسة في رسالة دعمها للرئيس السيسي، إن دعمها للرئيس جاء بعد أن كان الرئيس سببًا في كل الخير الذي تعيشه الآن بعد أن ساعدها في حل مشكلة كبرى تواجهها وكان سببًا في توفير كشك لتصرف به على أسرته.

وأشارت إلى أنها امرأة تعيل أسرتها منذ أكثر من ١٢ سنة رغم إعاقتها، وذلك بعد أن أصيب زوجها بمرض خطير في الرئة بجانب أمراض السكر والضغط والقلب والشيخوخة المبكرة وأخيرًا السرطان، مما دفعها للنزول للعمل على تروسيكل رغم إعاقتها الحركية الصعبة.

تتمنى محروسة سالم أن يفوز الرئيس السيسي بالانتخابات لاستكمال مشروع التنمية الذي يتبناه منذ أن تولى رئاسة مصر.

لم تستطع محروسة تمالك نفسها أثناء تصويرها فيديو دعم الرئيس في الانتخابات فدخلت في موجة بكاء شديدة لتذكرها تواصل الرئيس معها لحل مشكلة كبرى كانت تواجهها دون أن تخوض في تفاصيل المشكلة.

محروسة سالم التي تسكن في حي النهضة الآن ولديها مشروع للأكل البيتي لديها حلم، وهو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يزورها في منزلها وتنال شرف أن تطبخ لسيادته بيدها، ويتناول معها ومع أسرتها البسيطة وجبة الغذاء، معتبرة الأمر أهم حلم في حياتها كلها ولا تريد في الدنيا سواه، على حد تعبيرها، متمنية أن يحقق لها الرئيس حلمها ويلبي دعوتها.

يذكر أن محروسة سالم سيدة من ذوي الهمم تم تكريمها أكثر من مرة على قصة كفاها الطويلة التي بدأت بتحدي أسرتها وخوض تجربة التعليم في فصول محو الأمية رغم رفض أسرتها، هذا بجانب إصرارها على الزواج والعيش بصورة طبيعية وهو ما حدث وأنجبت ابن وابنة، الكبرى نورهان في الصف الثالث الثانوي والصغير أحمد في الصف الأول الإعدادي، كما تم تكريمها أيضًا في كل احتفالات المرأة المعيلة لدورها الكبير في دعم أسرتها بعد مرض زوجها الصعب وعدم قدرته على الذهاب لأي عمل بعد أن فقد القدرة على السيطرة على جسده.

https://youtu.be/07eVGcoMLZQ