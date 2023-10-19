لا تهتم بصغائر الأمور للدكتور ريتشارد كارلسون

كثيرًا ما نسمح لأنفسنا أن نثار بسبب أشياء في حقيقتها لا تمثل قدرًا كبيرًا من الأهمية ونركز على تلك الهموم الصغيرة وننفخ فيها لتأخذ حجمًا أكبر من قدرها، وهناك الكثير من الأمور الصغيرة التي تظهر في حياتنا كل يوم، كالانتظار في طابور والاستماع لنقد غير عادل أو القيام بنصيب الأسد من العمل وغيرها من الأمور التي لا حصر لها والتي إذا تعلمنا ألا نقلق بشأنها استطعنا أن ننعم بجمال الحياة وأن نوفر كثيرًا من طاقتنا.

في السطور التالية يقدم لنا د. ريتشارد كارلسون مجموعة من الإرشادات للتعامل مع الحياة بشكل يجعلها أفضل بالنسبة لنا: