السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مقر وزارتى الصحة والاتصالات.. مواقع استهدفها جيش الاحتلال بقطاع غزة

غزة
غزة

سلطت قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على مواقع استهدفها جيش الاحتلال بقطاع غزة، على مدار 8 أيام منذ بداية العدوان على غزة، من خلال "إنفوجراف"، جاء على النحو التالي: 

  • مقر وزارتي الصحة والاتصالات الفلسطينيتين
  • مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة
  • مستشفى العيون الدولي في منطقة تل الهوى
  • محيط مستشفى الشفاء أكبر مجمع طبي في قطاع غزة
  • مستشفيات مركز حيدر عبدالشافي ومستشفى ناصر
  • قصف مستشفيات الإنجليزي والرنتيسي للأطفال
  • ضرب 7 منشآت توفر خدمات المياه والصرف الصحي
  • تدمير عمارة البدرساي بمحيط الشفاء الطبي
  • قصف وتدمير برج فلسطين في حي الرمال بمدينة غزة
جيش الاحتلال غزة قطاع غزة وزارة الصحة وزارة الاتصالات

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