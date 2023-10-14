مقر وزارتى الصحة والاتصالات.. مواقع استهدفها جيش الاحتلال بقطاع غزة
سلطت قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على مواقع استهدفها جيش الاحتلال بقطاع غزة، على مدار 8 أيام منذ بداية العدوان على غزة، من خلال "إنفوجراف"، جاء على النحو التالي:
- مقر وزارتي الصحة والاتصالات الفلسطينيتين
- مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة
- مستشفى العيون الدولي في منطقة تل الهوى
- محيط مستشفى الشفاء أكبر مجمع طبي في قطاع غزة
- مستشفيات مركز حيدر عبدالشافي ومستشفى ناصر
- قصف مستشفيات الإنجليزي والرنتيسي للأطفال
- ضرب 7 منشآت توفر خدمات المياه والصرف الصحي
- تدمير عمارة البدرساي بمحيط الشفاء الطبي
- قصف وتدمير برج فلسطين في حي الرمال بمدينة غزة