السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الأمريكى: أولويتنا معالجة الأزمة الإنسانية فى غزة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يمنح أولوية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة بشكل عاجل، مضيفًا أنه ملتزم بإعادة الأمريكيين المحتجزين.

وقال بايدن للصحفيين، خلال جولة في فيلادلفيا: "تعمل فرقنا في المنطقة لزيادة الدعم، بما في ذلك التواصل مباشرة مع حكومات إسرائيل ومصر والأردن ودول عربية أخرى والأمم المتحدة".

وأعلنت الولايات المتحدة مغادرة أول رحلة جوية، مستأجرة خصيصًا لإجلاء مواطنين أمريكيين، إسرائيل في طريقها إلى أوروبا، حسبما أفاد متحدث باسم البيت الأبيض، الجمعة، من دون تقديم تفاصيل عن الوجهة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إلى أنّ رحلات أخرى ستتبع "طالما أنّ هناك طلبًا من مواطنين أمريكيين" للمغادرة.

وقطعت إسرائيل إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن غزة، وسط مطالبات دولية بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات للمدنيين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة ضمن عملية "السيوف الحديدية"، مخلّفًا قتلى وجرحى، ردًا على هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حماس على الدولة العبرية، وأسفر أيضًا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين، إضافة لعمليات أسر.

الرئيس الامريكي جو بايدن الأمريكيين الأردن إسرائيل

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