الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الإثنين.. انطلاق عروض "نادي سينما المرأة" بدار الأوبرا المصرية

سينما المرأة
سينما المرأة

تنطلق فعاليات عروض نادي سينما المرأة الذي ينظمة المركز القومي للسينما، يوم الإثنين المقبل الموافق  16 أكتوبر، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السادسة مساءً.

ومن المقرر عرض فيلم كيلو جرام إخراج  الاء البهي، فيلم النرجسي إخراج سالي البشلاوي، فيلم عزيزتي ورد إخراج مروة الشرقاوي، فيلم حاضر إخراج حازم متولي، فيلم نفسي إخراج يمنى صالح، فيلم سارة إخراج عبدالله عادل، فيلم النهاية الابدية السعيدة إخراج ابرام بولس

وبعد الانتهاء من عرض الأفلام، تُدير الناقدة السينمائية شاهندة محمد على والناقد السينمائي إسلام احمد على، ندوة لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر،  تحت ادارة الناقدة  شاهندة محمد على فنياّ .

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما يشرف عليها الكاتب والناقد مجدي الشحرى ، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

سينما المرأة المركز القومي للسينما سينما الهناجر دار الأوبرا المصرية الأوبرا

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