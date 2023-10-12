شباب يسر الناظرين.. مقدم العرض العسكرى يوجه رسالة للرئيس السيسى

دعا مقدم الحفل الختامي للعرض العسكري بحفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتجول بعينيه داخل أرض طابور الكلية الحربية.

وأضاف: "تجول بعينيك يا سيادة الرئيس لتقر عينك بشبابنا الواعد لتطمئن ويطمئن من خلالك شعبنا".

وتابع: "والله لا يليق أبدًا لأمة لديها شباب يسر الناظرين مثل هؤلاء الشباب أن تقلق على مستقبلها".

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بالتزامن مع ذكرى مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة.