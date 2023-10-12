رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتابع انتظام الدراسة بمجمع "العلي بن سلطان"

تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الشيخ عبد العظيم سالم، اليوم الخميس، انتظام سير العملية التعليمية بمجمع «العلي بن سلطان»، التابع لإدارة مطروح التعليمية، وفعاليات الأسبوع الأول لبرنامج «أنا الراقي بأخلاقي».

التركيز على الجوانب التربوية في التعليم

وأشاد رئيس المنطقة الأزهرية، خلال متابعته لسير أعمال اليوم الدراسي بمستوى الطلاب، مطالبًا إياهم بالإجتهاد والتفوق والعمل الجاد، مشددا على أعضاء التدريس ضرورة وضع مصلحة الطالب في الاعتبار في المقام الأول، والتركيز على الجوانب التربوية في التعليم، والانضباط في مواعيد العمل، والتركيز على الأنشطة الدراسية واحترام الوقت.

برنامج «أنا الراقي بأخلاقي»

كما أشاد بالفعاليات المتنوعة التي نفذها المعهد خلال الأسبوع الأول لبرنامج «أنا الراقي بأخلاقي»، مؤكدًا علي ضرورة الاهتمام بتلك المبادرة لتحصين طلابنا من الأفكار الهدامة وغرس حب الوطن والانتماء في نفوسهم.

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية