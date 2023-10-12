"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الجوافة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر أكتوبر:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
1- التخلص من السرطانات
2- الاستمرار في جمع الثمار الناضجة
3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
4-ضبط عمليات الري وعدم الإفراط في الري
5- دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الأشجار من اشعة الشمس
6-توزيع مصائد ذبابة الفاكهة على القطعات وعمل حزام طولي على بداية الأرض مكونة من الفرمونات الجنسية لجذب الذكور وضمان وضع الإناث لبيض غير مخصب (مثل فلاي فري) بمعدل 150سم / الزجاجة ويتم تعلقها على الأشجار في مكان مظلل وفي حالة زيادة الأعداد يتم المكافحة الكيميائية ويتم التخلص من الثمار المصابة بالحرق أو الدفن.
ثانيا: التسميد
ا: تسميد الأشجار التي تروى بالغمر
1- الأشجار عمر سنة إلى عامان يتم إضافة 100 جم إلى 150جم سلفات نشادر أو نترات نشادر
2- يتم اضافة 300 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات
3- يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للاعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم
ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما
ب: تسميد أشجار الجوافة التي تروى بالتنقيط
الرى الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية - يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19
الرية الثالثة - يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم
يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر
يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15يوم
ج-التسميد الورقي
ملحوظة- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر ويتم كما يأتي: 350جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 50جم سلفات نحاس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص).
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 18 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 25:30 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 40 -55 لتر/ الشجرة
السنة السادسة 55-60 لتر/ الشجرة
أكبر من سبعة 70 لتر/ الشجرة
معدل الري 3 ريات في الاسبوع لتفادي امراض اعفان الجذور
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم / لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة /لترماء
2-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب
لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة أو سليكرون 1 سم / لترماء + مادة ناشرة او موسبيلان 1 سم / لتر ماء + مادة ناشرة
3- مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضاف الية أي زيت معدني.