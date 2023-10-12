الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الجوافة

محصول الجوافة
محصول الجوافة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر أكتوبر:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات 
1- التخلص من السرطانات
2- الاستمرار في جمع الثمار الناضجة
3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
4-ضبط عمليات الري وعدم الإفراط في الري
5- دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الأشجار من اشعة الشمس
6-توزيع مصائد ذبابة الفاكهة على القطعات وعمل حزام طولي على بداية الأرض مكونة من الفرمونات الجنسية لجذب الذكور وضمان وضع الإناث لبيض غير مخصب (مثل فلاي فري) بمعدل 150سم / الزجاجة ويتم تعلقها على الأشجار في مكان مظلل وفي حالة زيادة الأعداد يتم المكافحة الكيميائية ويتم التخلص من الثمار المصابة بالحرق أو الدفن.
ثانيا: التسميد
ا: تسميد الأشجار التي تروى بالغمر
1- الأشجار عمر سنة إلى عامان يتم إضافة 100 جم إلى 150جم سلفات نشادر أو نترات نشادر
2- يتم اضافة 300 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات
3- يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للاعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم
ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما

ب: تسميد أشجار الجوافة التي تروى بالتنقيط
الرى الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية -  يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19
الرية الثالثة -  يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم
يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر
يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15يوم
ج-التسميد الورقي
ملحوظة- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر ويتم كما  يأتي: 350جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 50جم سلفات نحاس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص).


ثالثا: برنامج الري 


السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 18 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 25:30 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 40 -55 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 55-60 لتر/ الشجرة 
أكبر من سبعة 70 لتر/ الشجرة 
معدل الري 3 ريات في الاسبوع لتفادي امراض اعفان الجذور
رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم / لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة /لترماء
2-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب
لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة أو سليكرون 1 سم / لترماء + مادة ناشرة او موسبيلان 1 سم / لتر ماء + مادة ناشرة
3- مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضاف الية أي زيت معدني.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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