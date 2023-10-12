"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الجوافة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر أكتوبر:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1- التخلص من السرطانات

2- الاستمرار في جمع الثمار الناضجة

3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

4-ضبط عمليات الري وعدم الإفراط في الري

5- دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الأشجار من اشعة الشمس

6-توزيع مصائد ذبابة الفاكهة على القطعات وعمل حزام طولي على بداية الأرض مكونة من الفرمونات الجنسية لجذب الذكور وضمان وضع الإناث لبيض غير مخصب (مثل فلاي فري) بمعدل 150سم / الزجاجة ويتم تعلقها على الأشجار في مكان مظلل وفي حالة زيادة الأعداد يتم المكافحة الكيميائية ويتم التخلص من الثمار المصابة بالحرق أو الدفن.

ثانيا: التسميد

ا: تسميد الأشجار التي تروى بالغمر

1- الأشجار عمر سنة إلى عامان يتم إضافة 100 جم إلى 150جم سلفات نشادر أو نترات نشادر

2- يتم اضافة 300 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات

3- يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للاعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما

ب: تسميد أشجار الجوافة التي تروى بالتنقيط

الرى الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية - يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19

الرية الثالثة - يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم

يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر

يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15يوم

ج-التسميد الورقي

ملحوظة- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر ويتم كما يأتي: 350جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 50جم سلفات نحاس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص).



ثالثا: برنامج الري



السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 18 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 25:30 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 40 -55 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 55-60 لتر/ الشجرة

أكبر من سبعة 70 لتر/ الشجرة

معدل الري 3 ريات في الاسبوع لتفادي امراض اعفان الجذور

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم / لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة /لترماء

2-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب

لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة أو سليكرون 1 سم / لترماء + مادة ناشرة او موسبيلان 1 سم / لتر ماء + مادة ناشرة

3- مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضاف الية أي زيت معدني.