مجدي بدران: مد مبادرة "100 يوم صحة" تهدف لزيادة التوعية

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة مدة حملة 100 يوم صحة إلى 100 يوم آخرين، هي توجيه حضاري يهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات الطبية المقدمة من الدولة.

وأضاف بدران، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن تدفق المبادرات الصحية المتطورة باستمرار تساهم في تعزيز الصحة العامة في البلاد وتوفير التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن الأمراض المزمنة هي أخطر الأمراض حول العالم، والأمراض غير السارية هي من أكثر الأمراض القاتلة الصامتة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والضغط جميعها أمراض صامتة ويجب التوعية الصحية بها.

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن استمرار حملة "100 يوم صحة" يسهم في الحد من انتشار هذه الأمراض والتعامل معها بشكل سريع ومجاني ويحصل المواطن على العلاج المطلوب.

"100 يوم صحة" تستهدف زيادة التوعية

وأوضح بدران، أن حملة "100 يوم صحة" تسهم في الحد من الوفيات المبكرة بجانب التقليل من الأمراض المزمنة ومنع المضاعفات وتتبع الأوبئة قبل انتشارها والارتقاء بالخدمات الصحية، وبالتالي التقليل من الإنفاق على الأمراض ودفع عجلة الإنتاج.