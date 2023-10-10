الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

البحث العلمي تكرم الفائزين بمسابقة العلمين الدولية للروبوتات 2023

مسابقة العلمين الدولية
مسابقة العلمين الدولية

كرم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الفائزين في فعاليات الدورة الثانية من "مسابقة العلمين الدولية للروبوتات 2023" التي اختتمت أعمالها مؤخرا بمدينة العلمين الجديدة، وشارك فيها ١٢٩ فريقا بإجمالي ٩٢٥ طالبا من ٦ دول وهم مصر، الكويت، الأردن، بوليفيا، بولندا، وبنجلاديش.

وأوضح “صقر” في تصريح له اليوم، أن المسابقة تستهدف تزويد الصناعة بجيل من المبتكرين والخبرات البشرية القادرة على مواجهة التحديات باستخدام الحلول الرقمية، وتعظيم التعاون بين الهيئات الأكاديمية والرؤى الحكومية ومتطلبات الصناعة وسوق العمل.

وأشار إلى أن المسابقة نظمها تحالف يضم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية، ومجمع إبداع برج العرب ويمثله (جمعية اتصال)، وبشراكة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) ومؤسسة مصر الخير، وجمعية الروبوتات والأتمتة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت إلى أن هذه البطولة استضافت نهائيات 4 مسابقات عالمية وإقليمية ومحلية وهم كاسحات الألغام، تحدي الروبوتات المقاتلة، وتحدي الغواصات الآلية تحت الماء، وتحدي سيبرش. 

وتضمن حفل الختام إعلان أسماء الفرق الفائزة في المسابقة وتكريم الفائزين في مسابقة كاسحات الألغام والتي تضمنت 3 مسارات، وقد فاز في المسار الأكاديمي بالمركز الأول فريق دولة بوليفيا، وفي نفس المسار فاز بالمركز الثاني الجامعة المصرية اليابانية، أما المركز الثالث كان من نصيب فريق جامعة الإسكندرية.

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المسار الخاص بطلبة المدارس فاز فريق“ MAD Team


وفي المسار الخاص بطلبة المدارس فاز فريق“ MAD Team ”من دولة بوليفيا أيضا، وحصل علي المركز الثاني فريق أكاديمية ديسكوفري للعلوم والتكنولوجيا بالمنوفية، أما المركز الثالث حصل عليه فريق روبوكيد أكاديميي من محافظة الإسكندرية.

وبالنسبة لمسار المستكشفين الصغار فاز بالمركز الأول فريق Tornado (محافظة أسيوط) من مؤسسة مصر الخير، وفاز بالمركز الثاني من السويس فريق معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وكان المركز الثالث من نصيب مدرسة الفاروق،فيما فاز في مسابقة تحدى الروبوتات متوسطة الوزن بالمركز الأول فريق المعهد العالي للتكنولوجيا، والمركز الثاني حصل عليه فريق "تك- أكاديميز "، كما فاز في مسابقة الروبوتات المقاتلة فريق الصديق من المعهد العالي بالعاشر من رمضان، وفاز في مسابقة Revival فريق روبوميكر 2، وحصل على جائزة أفضل نموذج فريق أبولو.

وفاز في مسابقة تحدى الروبوتات خفيفة الوزن فريق أر. أي أتاكرز من السويس، ومن محافظة أسيوط فريق تورنيدو من مؤسسة مصر الخير، وفريق فيوتشر ستارز من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، أما في مسابقة الغواصات البحرية (الغواصات الآلية المسار الاكاديميى) حصل على المركز الأول فريق M. I. A. Robotics من جامعة الإسكندرية، وكان المركز الثاني من نصيب فريق المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، والمركز الثالث حصل عليه فريق Aquaphoton من جامعة الإسكندرية.

وفي مسابقة الغواصات البحرية ذاتية الأتمتة، فاز بالمركز الأول فريق M. I. A. Robotics من جامعة الإسكندرية، وحصل على المركز الثاني فريق Sailfish AUV المعهد العالي للتكنولوجيا العاشر من رمضان، وكان المركز الثالث من نصيب فريق معهد العبور، وبالنسبة لمسابقة الغواصات الآلية لتحدي الروبوتات المائية UWRChallenges لفئة طلاب المدارس حصل على المركز الأول فيها فريق أكاديمية ديسكوفري للعلوم والتكنولوجيا بالمنوفية، وفاز بالمركز الثاني فريق تورنيدو من مؤسسة مصر الخير.

أما المسابقة الدولية SEA Perch الإعدادية فقد فاز بها فريق معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وفريق مدرسة نور للغات، وفريق أكاديمية جينيس، فيما فاز في المسابقة الدولية SEA Perch المدارس الثانوية فريق أكاديمية فورتكس، وفريق أكاديمية نفرتيتي، كما فاز في مسابقة Sea Perch open class أكاديمية جوبيتر، ومدرسة نور للغات، وروبوكيد.

وافتتح حفل الختام بمدينة العلمين الدكتور محمود صقر،رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة العلمين، والدكتور علي أبو زنجال، نائب رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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