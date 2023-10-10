الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. البيت الأبيض: الولايات المتحدة يمكنها دعم إسرائيل وأوكرانيا فى الوقت نفسه

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض عن أن الولايات المتحدة يمكنها دعم إسرائيل وأوكرانيا في الوقت نفسه، في الوقت الذي حذر من أنه قد يكون هناك المزيد من القتلى الأمريكيين في إسرائيل.

وذكر البيت الأبيض أنه في حال وجد عجزا تمويلا دفاعيا إضافيا لإسرائيل فسيتم الطلب من الكونجرس.

وأضاف البيت الأبيض، أنه لا نية لإرسال جنود أمريكيين لدعم إسرائيل في حربها ضد حماس،  كما نفى وجود تقارير عن تورط إيراني محدد في هجوم حماس على إسرائيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجدد فيه قوات الاحتلال من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

البيت الأبيض الولايات المتحدة إسرائيل أوكرانيا غزة

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