عميد "القومي للكبد": مصر الأولى عالميًا في مكافحة انتشار فيروس سي

أشاد الدكتور محمد صالح، عميد المعهد القومي للكبد، بالطفرة الطبية التي حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، للقضاء على فيروس سي.

وأعرب خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، عن فخره واعتزازه بكون مصر الدولة الأولى عالميًا في العصر الحديث، التي تحصل على المستوى الذهبي في القضاء على فيروس سي.

وأشار إلى أن مصر الآن، أصبحت أول دولة على مستوى العالم تحصل على المستوى الذهبي في القضاء على فيروس سي، مؤكدًا أن حصول مصر على هذا المستوى جاء نتيجة الجهود الحكومية المكثفة خلال السنوات الماضية.