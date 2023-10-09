محافظ أسيوط يشهد إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فعاليات مؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في دورتها الثانية على مستوى محافظات (أسيوط والوادي الجديد والبحر الأحمر) والذي عقد،اليوم الاثنين بديوان عام محافظة أسيوط.



جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط والدكتورة حنان مجدى نائبة محافظ الوادي الجديد والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط والمحاسب كمال سليمان سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر وأعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة بالمحافظات الثلاث وأصحاب المشروعات الفائزة بكل محافظة في مرحلتها الأولى.



وذلك استعدادًا للمشاركة في مؤتمر المبادرة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء والمحافظين لاختيار 18 مشروعًا فائزًا على مستوى الجمهورية تمهيدًا لعرضها في مؤتمر COP 28 التي ستستضيفه الإمارات العربية الشقيقة في إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.



حيث بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم القرآن الكريم، ثم كلمة الترحيب للوزير المحافظ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والتي رحب فيها بالحضور، موجهًا الشكر لأصحاب المشروعات الفائزة من المحافظات الثلاث.



وأوضح محافظ أسيوط، إلى أن عدد المشروعات التي تقدمت من محافظة أسيوط بالمبادرة بلغ 211 مشروع، وبلغ عدد المشروعات المكتملة منها 65 مشروع ووصل للتصفيات حوالى 42 مشروع وتم اختيار 18 مشروعًا الفائزة منها على مستوى المحافظة بعد مرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة، ولأول مرة يتم عمل معاينات على الطبيعة للمشروعات المرشحة بالمبادرة لبيان جديتها ودقة التقييم.



وأشار، إلى أن المبادرة أسفرت عن وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظة والتي سيتم بحث سبل الاستفادة منها وتمويلها لكي يتم تنفيذها وتحقيق أقصى استفادة منه لافتًا إلى أن المبادرة التي اطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة وتحقيق تنمية بيئية مستدامة.



وتم خلال المؤتمر عرض للمشروعات الفائزة بكل محافظة وسط مناقشات من القيادات الحضور وأعضاء اللجنة التنفيذية مع أصحاب المشروعات،مؤكدين على ضرورة التنسيق والتعاون بين أصحاب تلك المشروعات لتحقيق نتائج أفضل لتنفيذ تلك المشروعات وتكوين خريطة استثمارية للمشروعات البيئية.



وأوضحت نائبة محافظ الوادى الجديد، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعكس الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتعامل مع البعد البيئي والتغيرات المناخية ذات الصلة بالبعد البيئي برؤية مصر 2030 وتبرهن على جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، والتي تجسد اتساق وتكامل تلك الجهود مع تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية في استثمارات الدولة مشيرة إلى أن المشروعات المتقدمة بالمحافظة بلغت 209 مشروع وتم اختيار 18 مشروعا فائزًا مؤكدة على حصول محافظة الوادى الجديد على جائزة أفضل مدينة صديقة للبيئة لما تحظى به من تبنى مبادرات ومشروعات خضراء للحفاظ على البيئة في ظل دعم من الوزير اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.



وأكد سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، أن إجمالي عدد المشروعات التي تلقتها المبادرة بالمحافظة بلغ 91 مشروعًا بالفئات الست المعلنة، والتي تم تقييمها وفرزها من قبل اللجنة التنفيذية بالمحافظة وتم إختيار أفضل 3 مشروعات بكل فئة، ناقلا تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لكافة الحضور،مشيرًا إلى أهمية المبادرة في الحصول على خريطة للمشروعات البيئية بكل محافظة والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الشركاء.



وتبادل محافظ أسيوط والدكتورة حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد والمحاسب كمال سليمان سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر الدروع التذكارية وعقب ذلك تم الإعلان عن المشروعات الـ 18 الفائزة بكل محافظة من المحافظات الثلاث وتكريم أصحابها، وكذا اللجان التنفيذية بالمحافظات.



حيث جاءت تلك المشروعات كالتالي: المشروعات الفائزة بمحافظة أسيوط ففي فئة المشروعات كبيرة الحجم فاز بالمركز الأول حسام بيومي علي حمدان من ديوان عام محافظة أسيوط عن مشروع مجمع لتدوير المخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية وفاز بالمركز الثاني الدكتور محمد جابر إبراهيم من جهاز مدينة ناصر الجديدة عن مشروع"جي لبرسد – إدارة النفايات" الاستخدام الأمثل لمخلفات الحفر، بينما فاز بالمركز الثالث المهندس إسلام محمد حسنين حسن من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن مشروع إعاداة تدوير الحمأة بشركة مياه الشرب.



وفي فئة المشروعات المتوسطة فاز بالمركز الأول المهندس عثمان محمد عثمان كيلاني من شركة أسيوط لتكرير البترول عن مشروع الأثر البيئي للاستغلال الأمثل للمياه الصناعية المعالجة وخفض الانبعاثات الكربونية عن طريق زراعة الجوجوبا وفاز بالمركز الثاني محمود متولي محمد محمود من شركة خردة للتجارة الالكترونية عن مشروع منصة الكترونية (موقع الكتروني + تطبيق موبايل) لتجارة كافة أنواع الخردة والأجهزة الكهربائية والالكترونية مما يقلل كميات كبيرة من المخلفات الصلبة التي تؤثر على البيئة وفاز بالمركز الثالث محمد شحاتة عبدالنعيم محمد من شركة شحاتة عبدالمنعم عن مشروع إعادة تدوير مخلفات المحاصيل الزراعية.



وفي فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) فاز بالمركز الأول الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان من جامعة الأزهر عن مشروع الانتاج الذاتي للغذاء باستخدام أكوابونيك ذكرية صديقة للبيئة وفاز بالمركز الثاني المهندسة أمل جميل جاد عبدالملاك من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن مشروع تركيب القطع الموفرة بمحافظة أسيوط كما فاز بالمركز الثالث المهندس عبدالرؤوف محمد عبدالرحمن محمد من مركز البحوث الزراعية عن مشروع الحفاظ على الثروة النحلية بمحافظة أسيوط في صعيد مصر.



وفي فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة فاز بالمركز الأول جهاد مصطفى محمد "جرينيوم" عن مشروع وحدات تصنيع الهيدروجين الأخضر المحمولة جرينيوم بينما فاز بالمركز الثاني أحمد يحيى حمدي عن مشروع جرين كار كما فاز بالمركز الثالث هاني عبدالكريم حسن "ميكس جرين" عن مشروع الزراعة المستدامة ميكس جرين.



وفي فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح حصل على المركز الأول الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالعزيز من كلية العلوم جامعة الأزهر عن مشروع إبتكار جيل جديد من أجهزة تخزين الطاقة القابلة لإعادة الشحن من إعادة تدوير النفايات البلاستيكية وحصل على المركز الثاني الدكتور محمد محمود أحمد "ايكوسيرف للاستشارت والخدمات البيئية" عن مشروع التخلص من المخلفات الطبية الخطرة واستخدامها في توليد الكهرباء،بينما حصل على المركز الثالث الدكتور محمد محمد ممدوح جعيصه من كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر فرع أسيوط عن مشروع "Smart Air Filter" كلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر فرع أسيوط.



وفي فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة فاز بالمركز الأول القس فيلوباتير – ماركو ميشيل اسحاق من منطرانية أسيوط للاقباط الارثوذوكس عن مشروع مبادرة دوري مطرانية أسيوط للاقباط الارثوذوكس وفي المركز الثاني فاز رشوان جاد الرب عبدالمولى من جمعية أفضل لتنمية المجتمع بالسوالم البحرية عن مشروع ريحانة خضراء جمعية أفضل لتنمية المجتمع بالسوالم البحرية وفي المركز الثالث فاز رزق صابر غبريال سعد عن مشروع الاعلاف المائية جمعية تنمية المجتمع المحلي والزراعي بالدوير.

إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية

إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية

إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية

إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية

إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية

إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية

إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية

إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية

إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية