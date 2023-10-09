في ذكراهما.. الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بالقديسين أندرونيكوس وأثناسيا

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديسين الزوجين البارين اندرونيكوس وأثناسيا.

وفي هذه المناسبة، أطلق الأب وليم عبد المسيـح سعيـد الفرنسيسكانـي، نشرة تعريفية، قال فيها إن اندرونيكوس وأثناسيا عاشا في مدينة إنطاكية، البعض يقول في القرن الرابع والبعض في القرن السادس، كان اندرونيكوس صائغاً ناجحاً، وقد توفرت له ولزوجته كل أسباب العيش الرغد، كانا تقيين سالكين في الفضيلة، شديدي العطف على فقراء الرب، وقد قسما ثروتهما الطائلة ثلاثة أقسام متساوية: الأول جعلاه للفقراء في شكل عطاءات مجّانية، والثاني قروضاً دون فائدة، والثالث لصناعتهما ومعيشتهما، وقد بارك الله مسعاهما فأضحى ظافر من كبار رجال المال في إنطاكية.

اولادهما

كان لهما ولدان، صبياً وبنتاً، فربّياهما خير تربية على محبة المسيح، وبعدما منّ عليهما الرب بثمرة البطن اكتفيا وعاشا في العفاف، وقد استمرا على هذا النحو اثني عشر عاماً إلى أن جاء يوم فقدا فيه ولديهما دفعة واحدة.

كانت الصدمة كبيرة، فأما اندرونيكوس فتصبّر، وكان يتعزّى بكلمات أيوب: "الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركاً"، أما اثناسيا فأبت، كراحيل، أن تتعزى، لأن ولديها ليسا بموجودين، وما كان منها إلا أن جلست عند القبر في كنيسة القديس يوليانوس تنوح وتبكي وتردد: "هنا، أيضاً، ينبغي لي أن أموت وأدفن بجانب ولديّ"، فجاء إليها أسقف المدينة معزّياً فلم تتعزّ.

ثم أن القديس يوليانوس ظهر لها بنفسه، في تلك الليلة، وكان في هيئة راهب، فقال لها: "ما بالك يا بنيتي، ولماذا أنت حزينة جداً؟!"، فنظرت إليه وتهيبته، ثم اندفعت تقول له متنهدة: "كيف لا أحزن يا أبانا وقد دفنت ولديّ هنا؟!" فقال لها أن ولديها في ملكوت السموات وأنهما أفضل حالاً، بما لا يقاس، مما كانا على الأرض، فأشرق وجهها وتعزّى قلبها، وتحوّلت دموع الحزن في عينيها إلى دموع فرح، فشرعت تشكر الله، وإذ حوّلت وجهها من جديد إلى حيث كان الراهب واقفاً لم تجده، فأسرعت إلى الباب تبحث عنه فلم تقف له على أثر، كان قد اختفى كما جاء.

وكان هذا الحادث إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في حياة الزوجين اندرونيكوس و أثناسيا، فلقد زهدا في الحياة الدنيا وعزما على اقتبال الحياة الرهبانية، فقاما يوزّعان ما بقي من ثروتهما على الفقراء، ثم انطلقا إلى الأماكن المقدسة للزيارة والتبرك، كما جرت العادة في ذلك الزمان، ومن هناك انحدرا إلى بلاد مصر، قاصدين الأنبا دانيال الذي كانا قد سمعا عنه الكثير، فأرسل الأنبا دانيال أثناسيا إلى دير للعذارى في تبنيّسي وأبقى اندرونيكوس عنده في الإسقيط، وهكذا بدأ الزوجان، كل على حدة، جهاداً مباركاً في مراقي حياة التوحد، وقد دام سعيهما في هذه المرحلة، أيضاً، اثني عشر عاماً بلغا بعدها قامة روحية سامية.

وتشاء العناية الإلهية أن يستأذن اندرونيكوس أباه الروحي يوماً لزيارة الأماكن المقدسة، وفي الوقت عينه خرجت أثناسيا من ديرها للغاية نفسها، ولما أرادت أن تصرف عنها الأنظار لأنه لا يوافق أن تسافر امرأة وحدها، تزيّت بزي الرجال واتخذت لنفسها اسم الراهب اثناسيوس، وفي الطريق التقيا، فعرفته ولم يعرفها لأن لون بشرتها كان قد اسودّ وأضحت نحيلة القدّ، فتبادل الراهبان بعض الكلمات، ثم قرّرا السير معاً شرط المحافظة على قانون الصمت أثناء الطريق، وبلغ الاثنان مدينة أورشليم فأكملا ما جاءا من أجله ثم قفلا عائدين إلى مصر، وفي الطريق خرجت أثناسيا عن صمتها واقترحت على اندرونيكوس أن يشتركا معاً في حياة القلاية في إحدى نواحي مدينة الإسكندرية، فذهب اندرونيكوس إلى أبيه دانيال وعرض عليه الأمر بعدما أطلعه على لقائه بالراهب أثناسيوس ونظام الصمت الذي حفظاه طوال الطريق، فأعطاه الأنبا دانيال البركة.

وهكذا عاش اندرونيكوس وأثناسيا معاً، من جديد، لا كزوجين بل كراهبين مجدّين مدة اثني عشر عاماً كان كل واحد منهما للآخر بمثابة الملاك الحارس يرشد رفيقه ويشدّده ويعزيه، وكان الأنبا دانيال يفتقدهما بين الحين والحين ويزوّدهما بنصائحه.

وحدث أن زار الأنبا دانيال مرة هذين المناضلين، فبعدما أمضى معهما بضعة أيام انصرف عائداً إلى قلايته، وما كاد ينصرف حتى حضرت أثناسيوس ساعة الوفاة، فأسرع اندرونيكوس إلى الأنبا دانيال فأدركه في الطريق، فعاد بسرعة وأخذ يشجع الراهب أثناسيوس ثم ناوله القدسات، فأشارت أثناسيا إلى رسالة تحت وسادتها طلبت من الأنبا دانيال أن يقرأها بعد موتها، ثم بعدما رأت أن كل شيء قد تمّ أسلمت الروح، فأخذ الأنبا دانيال الرسالة وفضّها وقرأها فاكتشف أن الراهب أثناسيوس هو امرأة لا رجل واكتشف أيضاً أن أثناسيا هي زوجة اندرونيكوس.

ودعا الأنبا دانيال كل رهبان تلك الأنحاء فجاؤوا ومجّدوا الله على الصبر العجيب الذي كان لهذه الأمة البارة وعظّموا روح الشهادة الذي فعل فيها إلى المنتهى، فلبسوا كلهم الأبيض وحملوا سعف النخل علامة الظفر والغلبة وساروا بهذه الأخت المجاهدة إلى حيث واروها الثرى، أما اندرونيكوس فكان أوهن من أن يحتمل الصدمة فوقع مريضاً، ومات بعد ذلك بثمانية أيام، وانظم إلى رفيقة حياته في الأخدار العلوية.