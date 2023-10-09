تكريم إيهاب فهمى عقب الدراسة النقدية لمناقشة العرض "سيدتى أنا"

قدم نجوم العرض المسرحي "سيدتي أنا" درعا تذكاريا للفنان القدير إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ تقديرا له على اختيار هذا العرض المسرحي الناجح والتعاقد مع نجومه ومخرجه وإنهاء كافة تفاصيله قبل انتهاء فترة إدارته للمسرح القومي.

جاء ذلك عقب انتهاء الدراسة النقدية التي أقامها المركز القومي للمسرح لمناقشة العرض المسرحي، وتحدث خلالها: الناقدة المسرحية الدكتورة وفاء كمالو، والناقد المسرحي الدكتور سيد الإمام، وأدارتها الباحثة المسرحية رشا زيدان.

في البداية قالت الباحثة المسرحية رشا زيدان عن العرض المسرحي"سيدتي أنا"، أنه حصل على العديد من الجوائز الفنية في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة دورة الفنان عادل إمام منها: جائزة أفضل عرض، جائزة أفضل مخرج، جائزة أفضل ديكور، جائزة أفضل أشعار، ثم سردت السيرة الذاتية لمخرج العرض في سطور قائلة: حاصل على ليسانس آداب قسم تاريخ جامعة عين شمس وليسانس آداب مسرح قسم دراما ونقد جامعة حلوان، أخرج العديد من المسرحيات بجامعة عين شمس، حصل على العديد من الجوائز منها أفضل عرض مسرحي على مستوى الجمهورية عرض "اللعبة" عام 2003، وعرض 'أنتيجون" 2005.

صاحب الرؤى الخلابة والخيال الرحب المثير

واعتبرت الناقدة المسرحية الدكتورة وفاء كمالو؛ الليلة (ليلة الحب والجمال والاكتمال) ليلة الاحتفال بواحدة من أكبر عروض المسرح المصري "سيدتي أنا" للمخرج النجم محسن رزق صاحب الرؤى الخلابة والخيال الرحب المثير والموهبة الخلاقة.

وأشادت بكل فريق العمل وأنه خلال العرض تم استخدام لغة سينمائية مبهرة تربط بين الشاشة والأداء الحي على خشبة المسرح، "سيدتي أنا" عرض متكامل (حالة من الوهج والنضوج)، عرض مثير للجدل.

إشكالية نقل دراما من القرن التاسع عشر وعرضها على خشبة المسرح

بينما قال الدكتور سيد الإمام: لكل من الناقد والفنان عالمه وإبداعه، إلا أنه خلال تاريخ الحركة الفنية يتم وضع الناقد أمام المبدع وكأنهما طرفا مقص تكتمل بهما الحركة الفنية وهو نوع من التكامل وليس صراع.

وطرح إشكالية نقل دراما من القرن التاسع عشر وعرضها على خشبة المسرح اليوم، وأشار إلى أن التطور التكنولوجي أدى إلى وجود عروض مسرحية قصيرة، مما أدى إلى ظهور الدراماتورج الذي يجتزئ من النص ويعيد كتابة مشاهد وأن يدمج عدة مشاهد، كما أشاد بالفنان حمدي عطية الذي أثبت أنه مهندس ديكور يعرض صورة مسرحية مبهرة.

وأشاد الدكتور سيد الإمام بجميع عناصر العرض مثل: الديكور والأشعار والموسيقى التصويرية، مؤكدا أن العرض المسرحي "سيدتي أنا" عملية فنية متكاملة الأركان.

ثم تحدث مخرج العرض الفنان محسن رزق الذي شكر الحضور، وأكد على عدم المقارنة بين العرض الحالي والعروض السابقة عن نفس النص، حيث إن كل منهم منتج مختلف وأن مدة العرض ليست هي المقياس ولكن علاقة الجمهور بخشبة المسرح، حيث قد لا يتحمل الجهمور عرضا لمدة ساعة واحدة، ولكن يسعد بعرض لمدة 10 ساعات، وأن المنتج هو الذي يفرض نفسه، وعرض "سيدتي أنا" فكرة جديدة وانتصار للمرأة، مقدمًا التحية لكل مخرج يعمل في مسرح الدولة.

لم أتردد لحظة في تقديم العمل المسرحي مع المخرج المبدع

وقالت الفنانة داليا البحيري بطلة العرض المسرحي "سيدتي أنا": في البداية أقدم كل التحية والتقدير للحضور الكريم.

وأضافت البحيري: لم أتردد لحظة في تقديم العمل المسرحي مع المخرج المبدع محسن رزق، والفنان فريد النقراشي، والفنان نضال الشافعي.

وتابعت قائلة: أن الوقوف على خشبة المسرح القومي شرف لأي فنان.

وفي النهاية قال الفنان القدير إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية: "أنا سعيد جدا بتوثيق العرض المسرحي سيدتي أنا".

وأشاد فهمي؛ بالعرض المسرحي "سيدتي أنا" قائلا: مشروع عظيم شرفت باختياره والتعاقد مع جميع نجومه ومخرجه المتميز وإنهاء كافة تفاصيله خلال فترة إدارتي للمسرح القومي، وأتمنى كل الدعم لمسرح الدولة والازدهار للمسرح المصري.

العرض المسرحى "سيدتي أنا" إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان القدير د. أيمن الشيوي، دراماتورجيا وإخراج محسن رزق، بطولة النجمة داليا البحيري، النجم نضال الشافعي، والنجم فريد النقراشي، النجم محمد الدسوقي، ‏ومجموعة من نجوم المسرح القومي.