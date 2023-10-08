ارتفاع حالات الإصابة إلى 2156 إسرائيليًا فى العمليات العسكرية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع حالات الإصابة إلى 2156 إسرائيليًا بجروح منهم المئات في حال الخطر.

وقد استيقظ الإسرائيليون المصابون بالصدمة في اليوم الأخير من الأعياد اليهودية على دوي صافرات الإنذار بعد أن أطلقت حماس آلاف الصواريخ من غزة، واقتحم مسلحون حواجز التكنولوجيا الفائقة المحيطة بالقطاع لدخول إسرائيل، وأطلقوا النار واحتجزوا رهائن، كما حاول مسلحون على متن قوارب دخول إسرائيل عن طريق البحر.

كما أدى طوفان الأقصى إلى حدوث خسائر ببورصة تل أبيب أكثر من 6% بعد يوم واحد فقط، فضلًا عن إغلاق الشركات والمحال التجارية بما في ذلك الصيدليات.

انقطاع التيار الكهربائي عن مستوطنات جنوب إسرائيل

بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مستوطنات جنوب إسرائيل، كما أن هناك توقعات بحدوث خسائر بالاقتصاد الإسرائيلي.

طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإدراج إسرائيل بجيشها ومستعمريها على لائحة العار للجهات التي تنتهك حقوق الطفل في النزاعات المسلحة، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم "1612".

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفيرة هيفاء أبوغزالة، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الـ54 بجنيف، المنعقدة في الفترة من 11 سبتمبر إلى 13 أكتوبر الجاري، تحت البند السابع من جدول الأعمال المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن الطائرات الحربية الإسرائيلية ما زالت تحلق بكثافة في مناطق قطاع غزة كافة، وكان هناك قصف، قبل قليل، في شمال وشرق القطاع.

وأشارت إلى أن إسرائيل استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، موضحة أن هذه المدارس عادة تُستخدم لإيواء النازحين من المناطق الحدودية.

وتابعت أن إعلان إسرائيل عن وقوع عدد كبير من القتلى والمصابين جرّاء عملية طوفان الأقصى، وإعلان حالة الحرب تزامن مع تزايد حركة الطائرات في قطاع غزة.