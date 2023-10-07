المتهمة بقتل نجلها بالبحيرة.. تقوم بتمثيل الجريمة والنيابة تأمر بحبسها أربعة أيام

قرر أيمن عزمي، وكيل النائب العام برئاسة المستشار محمد شتا مدير نيابة إيتاي البارود الجزئية، تحت إشراف المستشار حسام أبوشليب، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، سكرتارية محمد الجمل، حبس ربة منزل أربعة أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لها فى المواعيد القانونية، وذلك على خلفية اتهامها بقتل نجلها البالغ من العمر 32 سنة بسبب حدوث مشاجرة بينهما بقرية شبرا النونة التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود التابعة لمحافظة البحيرة.

كما تم اصطحاب المتهمة من قبل النيابة العامة وتم تمثيل الجريمة داخل موقع الحادث وقامت المتهمة بشرح كيف ارتكبت تلك الواقعة.

وكان ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة برئاسة العميد أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، قد تمكنوا من كشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله بقرية شبرا النونة التابعة لدائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وبه جروح متهتكة بالرأس وكدمات بالوجه والجسم، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة المجنى عليه، وذلك عقب حدوث مشاجرة بينهما بسبب كثرة طلب الأموال منها لشراء المواد المخدرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمود عبدالتواب هويدي قد تلقت إخطارًا، بورود بلاغ من مرفق إسعاف البحيرة يفيد بورود حالة إغماء داخل منزل عبدالحليم مبروك، بقرية شبرا النونة التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود وتبين عند الوصول إلى المكان أنها حالة وفاة وبها شبهة جنائية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على "مؤمن رمضان عبدالحليم"، 23 سنة مقيم بقرية شبرا النونة التابعة مركز إيتاي البارود ومصاب بجروح متهتكة بالرأس وكدمات شديدة بالوجه والجسم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

تشكيل فريق بحث للكشف غموض الواقعة

وعلى الفور كلف العميد أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق من ضباط مباحث البحيرة، برئاسة المقدم عبده خطاب مفتش المباحث، والرائد أحمد حمدى رئيس مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، وذلك من أجل سرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

التوصل إلى مرتكب الحادث

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة والدة المجني عليه، وذلك بسبب كثرة طلب الأموال وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتكاب الواقعة عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب قيام المجني عليه بطلب الأموال منها، فقامت بضربه وأحدثت به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي.