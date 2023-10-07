الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 2 وإصابة آخرين فى هجوم إرهابى بالصواريخ على ريف اللاذقية السورية

سوريا
سوريا

شهدت مدينة اللاذقية السورية، اليوم السبت، مقتل اثنين وإصابة آخرين في هجوم إرهابي بالصواريخ على ريف المدينة.

وصرح مصدر رسمي سوري، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، بمقتل مدنيين اثنين، وأصيب أربعة آخرون نتيجة اعتداءات إرهابية بعدد من القذائف الصاروخية على ريف المحافظة، مشيرًا إلى أن القصف الصاروخي استهدف ريف مدينة القرداحة وقرى الرويمية والقطرية وكفرية.

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سوريا.. 9 مصابين فى هجوم جديد على حمص

وأوضح المصدر السوري أن مصدر القصف جاء من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية الموجودة في ريف إدلب الجنوبي وريف اللاذقية الشمالي، المحاذيين للحدود التركية.

إصابات حرجة وخطيرة في هجوم إرهابي على اللاذقية

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بإصابة أربعة مواطنين، أحدهم إصابته خطيرة، نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على ريف اللاذقية.

وأوضحت الوكالة أن ثلاث قذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف اللاذقية الشمالي سقطت في الأراضي الزراعية التابعة لقرية كفرية، وعلى قرية الرويمية أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح، أحدهم إصابته خطيرة، تم إسعافهم إلى مشافي مدينة اللاذقية.

كما أسفر الهجوم إلى تضرر الشبكة الكهربائية في محيط قرية كفرية، وأحد المنازل في قرية الرويمية.

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قتلى وجرحى في هجوم استهدف الكلية الحربية في حمص السورية

يأتي هذا عقب يومين من هجوم بطائرات مسيرة على حفل تخريج دفعة من طلبة الكلية الحربية في حمص، أسفر عن مقتل 89 شخصًا، منهم 31 من النساء و5 أطفال، وإصابة 277 آخرين.

كما أصيب 9 أشخاص في انفجار وقع في مدينة حمص وسط سوريا، أمس الجمعة، بعد تصدي القوات الحكومية السورية لعدد من الطائرات المسيرة.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية: أصيب تسعة أشخاص في انفجار جسم ملغم سقط في حي الغوطة شمال غرب مدينة حمص، وأن إصابتهم متوسطة وخفيفة.

اللاذقية السورية هجوم إرهابي اعتداءات إرهابية القرداحة المجموعات الإرهابية

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