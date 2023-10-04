كواليس مصرع حداد خلال سرقة كابل كهربائي في القليوبية

لقى حداد مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تعرضه للصعق بالكهرباء خلال شروعه في سرقة كابل كهرباء مغذي لمحول كهرباء بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، مصرع شخص حال شروعه في سرقة كابل كهرباء مغذي لمحول على طريق القاهرة بلبيس.



على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "جمال ا م"، 36 سنة، حداد مسلح، إثر تعرضه لصعق بالكهرباء.

كشفت التحريات أنه حال شروع المتوفي في سرقة كابل كهرباء مغذي لمحول على طريق القاهرة بلبيس، اتجاه القاهرة، صعقته الكهرباء ولقى مصرعه على الفور.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.